Noruega x Espanha: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Eurocopa

Noruega e Espanha se enfrentam neste domingo, 15, às 15h45, no estádio Ullevaal, em Olso, capital da Noruega. A partida é válida pela 8ª rodada do Eliminatórias Uefa Euro 2024.

Após vencer a Escócia na última rodada, a Espanha entra em campo mirando a segunda vitória consecutiva. Com o resultado do último jogo, a seleção, vice-líder do grupo A, espera diminuir ainda mais a distância para a mesma Escócia, líder do grupo.

Do outro lado, a Noruega espera com apoio do ser torcedor vencer o confronto. A equipe do craque Haaland, está na terceira colocação do grupo e uma vitória pode ultrapassar a Espanha e assumir o segundo lugar.

Escalação de Noruega contra a Espanha

Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard e Melling; Odegaard, Berge e Aursnes; Sorloth, Solbakken e Haaland

Escalação da Espanha contra o Noruega

Kepa Arrizabalaga; Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Alejandro Baldé; Rodri, Gavi, Mikel Merino; Ferran Torres, Nico Williams, Álvaro Morat

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo da Espanha hoje pelas Eliminatórias Eurocopa 2024?

O jogo deste domingo, às 15h45, entre Noruega x Espanha terá transmissão exclusiva na ESPN e Star+

Como assistir online Noruega x Espanha hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo da Noruega ?

16/11 - Noruega x Ilhas Faroé - Amistoso

Qual é o próximo jogo da Portugal ?