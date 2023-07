Nigéria x Canadá hoje: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina 2023

Nigéria e Canadá se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 23h30, no estádio AAMI Park, em Melbourne, Austrália. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

As canadenses, atuais campeãs olímpicas, chegam à Copa como uma das seleções favoritas para conquistar o título. Já a Nigéria busca superar seu melhor desempenho em Copas (as nigerianas chegaram duas vezes às quartas de final) e, para isso, conta com a craque Asisat Oshoala, considerada a melhor jogadora africana de todos os tempos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Nigéria x Canadá da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo desta quinta-feira, 20, às 23h30, entre Nigéria e Canadá terá transmissão ao vivo no SporTV.

Como assistir o jogo Nigéria x Canadá online?

A partida será transmitida pelo SporTV, que possui transmissão pelo GloboPlay, e pelo YouTube, na Cazé TV.

Quais são os próximos jogos da Nigéria?

27/07 – 7h – Austrália x Nigéria

31/07 – 7h – Irlanda x Nigéria

Quais são os próximos jogos do Canadá?