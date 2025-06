NFL no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quinta; veja horário de abertura e como comprar

Na quinta-feira, 12 de junho, às 10h (horário de Brasília), inicia-se a venda geral de ingressos para o aguardado confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, que acontecerá em 5 de setembro de 2025, às 21h15, na Neo Química Arena, em São Paulo. Este será o segundo jogo da NFL no Brasil.

Os ingressos da pré-venda, exclusivos para clientes do cartão XP, esgotaram-se rapidamente na última segunda-feira, 9 de junho.

Chargers x Chiefs

Após o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, a NFL no Brasil terá a disputa entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, ambos rivais da divisão AFC West. A partida ocorrerá na primeira semana da temporada.

Os Chiefs chegam ao jogo como favoritos, após terem disputado o Super Bowl LIX, embora tenham sido derrotados pelos Eagles. Já os Chargers tentam começar 2025 com uma temporada mais positiva, após a eliminação precoce em 2024 contra o Houston Texans na rodada de Wildcard.

Que horas vai abrir a venda geral de ingressos da NFL?

Na quinta-feira, 12, às 10h, inicia a venda de ingressos para o público geral. As entradas podem ser adquiridas pelo site da Ticketmaster ou presencialmente na bilheteira localizada no subsolo do Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Quanto custam os ingressos para o jogo da NFL no Brasil em 2025

A Neo Química Arena estará dividida em quatro setores: Norte, Sul, Leste e Oeste. Os preços dos ingressos variam de R$ 340,00 (meia-entrada) a R$ 3.400,00 (inteira no setor mais caro). Confira os valores a seguir: