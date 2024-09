NFL no Brasil: Superbet patrocinará camarote exclusivo na partida entre Eagles e Packers

Falta pouco para a primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil: o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, válido pela primeira rodada da temporada 2024-2025 da liga norte-americana, acontece na Neo Química Arena nesta sexta-feira, 6 de setembro. E com os ingressos todos esgotados — horas depois de serem postos à venda, vale dizer —, uma das alternativas para os fãs do esporte é assistir à partida pelos camarotes.

Dentro da Arena do Corinthians, entre os espaços disponíveis está o da Superbet Brasil, que contará com área VIP exclusiva, batizada de Camarote Touchdown. O local tem capacidade para receber até 300 pessoas e foi idealizado em parceria com a empresa Effect Sport.

Por lá é possível Serão incluídos serviços de open food e open bar, ativações da marca, atrações musicais, transmissão ao vivo do jogo em telões, serviço de transfer para ida e volta e área com vista privilegiada, para que os visitantes possam acompanhar de perto cada jogada em campo. E claro, assistir o show da cantora Anitta, que se apresentará no intervalo da partida.

“É um jogo histórico e queremos tornar nossa marca cada vez mais associada à diversão criada por esses super momentos. Será uma experiência completa de entretenimento que é o que buscamos para nossos consumidores”, destaca Patrícia Prates, diretora de Marketing da Superbet Brasil.

1 /10 (1º Flamengo: US$ 99,92)

2 /10 (2º Palmeiras: US$ 85,05)

3 /10 (3º São Paulo: US$ 55,67)

4 /10 (4º Corinthians: US$ 49,07)

5 /10 (5º Grêmio: US$ 34,55)

6 /10 (6º Atletico Mineiro: US$ 34,03)

7 /10 (7º Internacional: US$ 31,46)

8 /10 (8º Fluminense: US$ 30,57)

9 /10 (9º Red Bull Bragantino: US$ 21,03)

10/10 (10º Atlético Paranaense: US$ 20,53)

Dentro do cenário esportivo e de entretenimento no Brasil

Desde que chegou no Brasil, no fim de 2023, a Superbet tem presença constante no mundo do futebol nacional e avança cada vez mais na área de entretenimento.

A marca se tornou a primeira plataforma online de apostas a apoiar o Lollapalooza. Em setembro, a Superbet também desembarca na edição de 40 anos do Rock in Rio, marcando presença nos principais festivais de música do país. A plataforma de apostas também fez o apoio publicitário do show da Madonna na Praia de Copacabana, no Rio.