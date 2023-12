NFL anuncia que Neo Química Arena vai receber 1ª partida de futebol americano da liga no Brasil

Nesta quarta-feira, 13, a National Football League (NFL) confirmou que realizará um jogo na Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo. O local receberá a primeira partida de futebol americano da história da liga no Brasil.

"Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento crítico do nosso plano para continuar a desenvolver o jogo globalmente", declarou o comissário da liga, Roger Goodell, em comunicado.

"O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL e estamos entusiasmados por jogar no Brasil e em São Paulo pela primeira vez em 2024. Esperamos trabalhar com a cidade de São Paulo, SP Turis e Corinthians Arena para oferecer uma experiência de jogo de classe mundial para esta base de fãs apaixonada e crescente", completou.

In 2024, the NFL will play its first-ever game in Brazil! 🇧🇷 O primeiro jogo da NFL no Brasil será em 2024! 🇧🇷 @NFLBrasil pic.twitter.com/wp5tdCEgEq — NFL (@NFL) December 13, 2023

O estádio do Corinthians ganhou a concorrência frente a outros locais, e a previsão é que o Miami Dolphins esteja no Brasil em setembro do próximo ano para marcar o início da primeira semana da temporada regular.

Além do Brasil, a NFL está considerando a Espanha como um dos possíveis destinos para o futuro. Um dos estádios sugeridos é o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Tanto o Brasil quanto a Espanha são considerados pela National Football League como dois dos principais mercados para a ampliação de novos negócios e receitas. Por isso, existe o objetivo de trazer o evento para esses países. Em 2023, dois países foram beneficiados com eventos da NFL: Londres, na Inglaterra, e Frankfurt, na Alemanha.