Neymar vai sair do PSG? Clube planeja negociar craque brasileiro e Verrati na próxima janela

O jornal francês Le Parisien confirmou que o Paris Saint Germain (PSG) planeja negociar Neymar e Verrati na próxima janela de transferências. Após notícias de que Messi não irá renovar seu contrato com o clube parisiense, agora as informações são de que os craques também não devem permanecer na equipe.

Segundo o jornal, Neymar estaria disposto a receber ofertas de empréstimo com opção de compra, já na próxima janela. Após sua sexta temporada pelo clube, o jogador ficou fora de boa parte do ano, devido a cirurgia no tornozelo ocorrida em março.

O outro que poderá ser negociado é o volante italiano Verrati, de 30 anos. O jogador vive uma de suas piores temporadas no clube, desfalcando em diversos momentos por conta de problemas físicos. Devido aos desfalques e um salário alto, o jogador, assim como Neymar, não é visto mais como parte do planejamento do clube, que já pensa na equipe para a próxima temporada.

Neymar chegou ao PSG em 2017, como figura principal do projeto da equipe a conquista da Champions League. Após diversos desfalques em jogos importantes na competição, Neymar começou a desagradar a torcida que esperava mais comprometimento do jogador.

Ascenção de Mbappé

Outro motivo para a negociação de Neymar, foi a ascenção do craque francês Mbappé, que então havia chegado no clube para ser coadjuvante. Devido a conquista da Copa do Mundo em 2018 e grandes atuações, Mbappé se tornou a principal figura da equipe, superando o jogador brasileiro.

Na última temporada, o PSG renovou o contrato com o francês, que tinha propostas de jogar no Real Madrid. Nessa renovação, Mbappé se tornou o jogador com salário mais alto e a principal figura francesa, em uma equipe que então era replata de estrangeiros.

Onde Neymar irá jogar?

Até o momento não há confirmação de acerto do craque com qualquer clube. Há rumores de um possível retorno ao Barcelona, porem não há qualquer confirmação de ambas as partes.