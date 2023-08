Neymar: quando o craque brasileiro vai estrelar no Al-Hilal?

O Al-Hilal vai enfrentar o Al-Ittihad na Liga Saudita 2023 nesta sexta-feira, 1º, e a partida será marcada pela estreia de Neymar Jr no time saudita.

Depois de encerrar seu contrato com o Paris Saint-Germain (PSG), onde jogou por seis temporadas, o craque brasileiro passou a se dedicar a sua recuperação física, principalmente de uma lesão muscular na coxa.

Neymar foi anunciado como novo meia-atacante do Al-Hilal em 14 de agosto. O treinador do time árabe, Jorge Jesus, também afirmou em comunicado à imprensa que o craque poderia jogar pela Seleção Brasileira nos primeiros jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026.

No entanto, o português demonstrou preocupação com a contusão do jogador e sua capacidade para novos desafios.

De qualquer forma, há grandes expectativas sobre a performance de Neymar em seu jogo de estreia, principalmente pelo rival, Al-Ittihad, não poder contar com sua estrela, Karim Benzema. O francês teve que deixar o confronto de seu time contra o Al Wehda nesta segunda-feira, 28, por causa de fortes dores na coxa esquerda.

O Al-Hilal e o Al-Ittihad se enfrentam pela liderança da Liga Saudita 2023. O Al-Ittihad é o atual campeão e lidera o campeonato com 12 pontos, enquanto o Al-Hilal conta com apenas dois pontos a menos.

Quanto será o salário de Neymar no Al-Hilal?

A contratação de Neymar pelo Al-Hilal envolveu uma negociação caríssima para que o jogador se dedique ao time pelos próximos dois anos.

O atacante vai ganhar € 160 milhões (cerca de R$ 860 milhões, na cotação atual) para as duas temporadas no clube saudita. Além do salário, a parceria envolve luvas e acordos comerciais.

Pela transferência do jogador, o Al-Hilal teve que pagar € 90 milhões ao Paris Saint-Germain, incluindo bônus e variáveis. No início de agosto, o jornal francês L'Équipe havia publicado que o time árabe estava disposto a pagar salário de € 80 milhões anuais ao atacante. Este valor já seria quase o dobro do que Neymar recebia até então pelo PSG.

Onde assistir ao jogo de Al-Hilal x Al-Ittihad, com a estreia de Neymar, ao vivo

O jogo Al-Hilal x Al-Ittihad terá transmissão ao vivo na Band e no canal Goat, às 15h.