Neymar passará por cirurgia e não joga mais pelo PSG na temporada

O Paris Saint Germain confirmou nesta segunda-feira, 6, que Neymar passará por cirurgia nos ligamentos do tornozelo e deve retornar em três ou quatro meses. O craque se lesionou na partida contra o Lille, válida pela Ligue 1, no dia 19 de fevereiro.

As últimas notícias sobre a recuperação do jogador vieram na sexta-feira, 3, onde o técnico Christopher Galtier havia informado que Neymar ficaria fora dos dois próximos jogos do PSG, que incluía a decisão contra o Bayern de Munique pelas oitavas da Champions League.

Com a confirmação que o retorno aos gramados é de três a quatro meses, ele não atuará mais pelo clube francês na temporada. Além disso, Neymar não foi convocado pelo técnico interino da seleção Ramon Menezes para o amistoso contra o Marrocos, dia 25 de Março. O médico Rodrigo Lasmar confirmou que o atleta não foi chamado por questão clínica.

Neymar tem tido muitas lesões com tornozelo nos últimos anos. A última foi durante a Copa do Mundo em que ele ficou fora de dois jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, devido a um entorse ocorrido no jogo de estreia.

O PSG enfrenta o Bayern de Munique nesta terça-feira, 7, às 17h em jogo de volta das oitavas de final da Champions League. No lugar do craque, o técnico Galtier deve mudar a formação e ir com Messi e Mbappé no comando de ataque.

Veja o boletim médico completo do PSG:

"Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse contraída em 20 de fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade.

Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital ASPETAR em Doha.