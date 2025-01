Neymar já fechou acordo para voltar ao Santos, diz jornalista; saiba quando jogador pode voltar

O retorno de Neymar ao futebol brasileiro e ao Santos, clube que o revelou, parece ser uma questão de tempo. Neste domingo, 26, representantes do jogador e o Al-Hilal, da Arábia Saudita, teriam chegado a um acordo verbal para a rescisão do contrato, válido até junho.

A formalização do documento é o último passo para que o atacante esteja livre para assinar com o time paulista, segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. Segundo Romano, a tendência é que o contrato seja oficialmente encerrado ainda esta semana.

