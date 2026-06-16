Neymar deu nesta terça-feira, 16, mais um passo em sua recuperação física, mas não estará disponível para a partida do Brasil contra o Haiti, na sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, segundo o Uol.

O atacante participou pela primeira vez de uma atividade em campo no centro de treinamento da seleção brasileira em Morristown, nos Estados Unidos.

Sem chuteiras e sem contato com a bola, ele realizou exercícios ao lado dos companheiros durante a parte final do treino.

Primeira atividade em campo

Neymar se recupera de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, sofrida em maio, quando ainda atuava pelo Santos. Um exame realizado na segunda-feira, 15, apontou que a lesão está cicatrizada.

Apesar da evolução, a comissão técnica adota cautela no processo de retorno. Desde que se apresentou à Seleção, em 27 de maio, o camisa 10 vinha realizando apenas trabalhos de fisioterapia.

Retorno deve acontecer contra a Escócia

A expectativa interna é que Neymar avance gradualmente para atividades com bola nos próximos dias.

Com isso, a tendência é que ele fique à disposição apenas para o confronto contra a Escócia, marcado para a próxima quarta-feira, 24, pela terceira rodada da fase de grupos.

A ausência do atacante voltou a ganhar destaque após o empate por 1 a 1 com o Marrocos na estreia do Brasil no torneio. Mesmo sem condições de jogo, Neymar passou a ser um dos nomes mais pedidos pela torcida para a sequência da competição.

Brasil não pode substituir Neymar

A CBF não pode mais substituir Neymar na lista de convocados. O prazo para alterações por lesão foi encerrado 24 horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.