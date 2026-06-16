Neymar: jogador ficará de fora de jogo contra o Haiti na sexta-feira, 19 ( Guillermo Legaria / Correspondente autônomo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 13h51.
Última atualização em 16 de junho de 2026 às 13h55.
Neymar deu nesta terça-feira, 16, mais um passo em sua recuperação física, mas não estará disponível para a partida do Brasil contra o Haiti, na sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, segundo o Uol.
O atacante participou pela primeira vez de uma atividade em campo no centro de treinamento da seleção brasileira em Morristown, nos Estados Unidos.
Sem chuteiras e sem contato com a bola, ele realizou exercícios ao lado dos companheiros durante a parte final do treino.
Neymar se recupera de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, sofrida em maio, quando ainda atuava pelo Santos. Um exame realizado na segunda-feira, 15, apontou que a lesão está cicatrizada.
Apesar da evolução, a comissão técnica adota cautela no processo de retorno. Desde que se apresentou à Seleção, em 27 de maio, o camisa 10 vinha realizando apenas trabalhos de fisioterapia.
A expectativa interna é que Neymar avance gradualmente para atividades com bola nos próximos dias.
Com isso, a tendência é que ele fique à disposição apenas para o confronto contra a Escócia, marcado para a próxima quarta-feira, 24, pela terceira rodada da fase de grupos.
A ausência do atacante voltou a ganhar destaque após o empate por 1 a 1 com o Marrocos na estreia do Brasil no torneio. Mesmo sem condições de jogo, Neymar passou a ser um dos nomes mais pedidos pela torcida para a sequência da competição.
A CBF não pode mais substituir Neymar na lista de convocados. O prazo para alterações por lesão foi encerrado 24 horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.