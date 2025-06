Neymar fatura R$ 166 mil em pôquer online enquanto se recupera de covid-19

Diagnosticado com covid-19, o atacante Neymar está afastado das atividades do Santos.

Durante o período de isolamento, o jogador aproveitou o tempo livre para disputar um torneio de pôquer online e faturou US$ 30 mil (R$ 166,7 mil na cotação atual), segundo o site Superpoker.

A competição aconteceu neste domingo e reuniu grandes nomes do cenário internacional de cartas.

Craque brasileiro participou do Titans Event

Neymar se registrou em um dos eventos mais prestigiados da plataforma de apostas, o Titans Event, conhecido por atrair jogadores de alto nível.

Para participar, era necessário desembolsar no mínimo US$ 5,2 mil (R$ 28,8 mil). Único brasileiro a chegar à final, Neymar ficou na quarta colocação e recebeu parte do prêmio total de US$ 260 mil (R$ 1,44 milhão).

O desempenho coloca o craque entre os principais nomes do pôquer online no país.

Contrato com o Santos próximo do fim

O vínculo de Neymar com o Santos termina no próximo dia 30 de junho. As partes ainda não chegaram a um acordo sobre uma possível renovação.

O jogador também está suspenso da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, depois de ser expulso ao colocar a mão na bola para marcar um gol no jogo contra o Botafogo.

Se não houver acordo, Neymar pode já ter feito sua última partida pelo Santos. O próximo compromisso do clube será o clássico contra o Palmeiras, marcado para 12 de julho, quando o atleta já estará livre para negociar com outras equipes.

A indefinição sobre o futuro do camisa 10 aumenta a expectativa da torcida e movimenta o mercado da bola.