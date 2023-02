Neymar é eleito o melhor jogador brasileiro que atua fora do país pela sexta vez

O atacante Neymar foi eleito nesta segunda-feira, 6, o melhor jogador brasileiro atuando fora do Brasil. No futebol feminino, a atacante Debinha levou o prêmio. O Samba Gold, que está na 15ª edição, é dado pelo site “Sambafoot”. Na primeira edição da categoria sub-20, o atacante Endrick, do Palmeiras, venceu.

O prêmio é entregue anualmente ao melhor jogador e jogadora brasileiros atuando fora do Brasil. A categoria feminina começou em 2021, enquanto a Sub-20 fez a sua estreia nesta edição, destinada ao jovem de maior destaque no país ou no exterior. Ex-jogadores, jornalistas e internautas participam da votação e elegem o vencedor entre 20 nomes previamente escolhidos.

Na atual temporada, Neymar marcou 17 gols e deu 14 assistências em 25 partidas com a camisa do PSG. Ele venceu pela sexta a premiação (2014, 2015, 2017, 2020, 2021 e 2022) e pelo terceiro ano consecutivo com 40% dos votos.

No prêmio da Bola de Ouro de 2022, o atacante do PSG não ficou entre os dez melhores jogadores do Mundo. O brasileiro mais bem colocado na premiação foi Vinicius Junior, na oitava posição. No Samba Gold, Vini não ficou entre os três mais votados. Ambos foram indicados para o The Best, prêmio de melhor do mundo dado pela Fifa. O vencedor será conhecido no dia 27 de fevereiro, em Paris.

Samba Gold masculino

Neymar: 40% dos votos Lucas Paquetá: 14,5% dos votos Bruno Guimarães: 13,3% dos votos

Além deles, os indicados deste ano foram: Vinicius Jr, Antony, Thiago Silva, Rodrygo, Marquinhos, Alisson, Casemiro, Bremer, Gabriel Jesus, Richarlison, Eder Militão, Gabriel Martinelli, Philippe Coutinho, Raphinha, Ederson, Fabinho e Danilo.

Samba Gold feminino

Debinha: 15,6% dos votos Giovana Queiroz: 10,08% dos votos Geyse Ferreira: 10,02% dos votos

Além delas, as indicadas deste ano foram: Marta, Bruninha, Gabi Nunes, Kerolin, Kathellen, Rafaelle, Ludmila, Tainara, Antonia, Andressa Alves, Ana Vitória, Letícia Santos, Angelina, Bruninha, Ivana Fuso, Monica Hickmann e Nycole Raysla.

Samba Gold sub-20

Endrick: 28,4% dos votos Matheus França: 10,7% dos votos Vitor Roque: 10,1% dos votos

Além deles, os indicados deste ano foram: Marcos Leonardo, Andrey Santos, Matheus Martins, Ângelo, Alexsander, Victor Hugo, Vinicius Tobias, Kayky, Deivid Washington, Erick, Matheus Nascimento, Marquinhos, Marlon, Robert Renan, Matheus Gonçalves, Savinho, Werton.

Veja todos os vencedores do Samba Gold: