Neymar de volta no Brasileirão? Craque afirma que vai jogar o campeonato de 2025 no Santos

O Santos venceu o Palmeiras na primeira partida da final do Campeonato Paulista, mas o destaque acabou ficando para o atacante Neymar, revelado nas categorias de base do Peixe. O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou em campo com a taça do Paulistão e também deu um recado importante aos jogadores do alvinegro praiano.

De acordo com o site UOL, Neymar, em uma rápida passagem pelo vestiário santista, avisou jogadores e membros do Santos que vai retornar ao clube em 2025 para jogar o Campeonato Brasileiro. Neste ano, ele já havia avisado que voltaria a jogar no Peixe, mas desta vez o discurso foi mais incisivo.

Neymar de volta ao Santos

Ainda segundo o site, Neymar passou pelo vestiário, cumprimentou cada jogador individualmente e aguardou na sala de coletiva para desfilar pelo gramado com a taça do Campeonato Paulista. A visita foi curta para evitar que os jogadores perdessem o foco na final.

Na Vila Belmiro, Neymar foi ovacionado pelos santistas nas arquibancadas e acenou e os cumprimentou como forma de agradecimento. Em um dos camarotes, o camisa 10 do Al-Hilal da Arábia Saudita recebeu o carinho do torcedor que o aguardava na frente do elevador.