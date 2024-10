Neymar completa um ano lesionado vivendo lado 'família ' e irretocável com as marcas

Era 17 de outubro de 2023 quando Neymar deixou o estádio Centenário, em Montevideo, com um rompimento no ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. A lesão aconteceu na derrota de 2x0 para o Uruguai, e desde então, o jogador passou por diversos momentos extracampo se recuperando da cirurgia.

Neste período de 12 meses inativo, a vida do jogador se resumiu entre muita fisioterapia e o principal, a reaproximação com Bruna Biancardi, mãe de sua segundo herdeira, a menina Mavie. Ela nasceu 11 dias antes do craque sofrer a lesão.

"O trabalho do fisioterapeuta nessa fase final de recuperação deve ser integrado ao da preparação física, e envolver a simulação das demandas funcionais normalmente impostas sobre o atleta durante a prática do futebol, como mudanças rápidas de direção, giros, saltos e corridas em alta velocidade. Os cuidados a serem empregados para minimizar o risco de novas lesões, neste momento, são a realização de uma avaliação criteriosa para mensuração das condições físicas, funcionais e psicológicas do atleta, de forma a verificar a sua prontidão para retornar ao esporte, juntamente a um retorno gradual para os treinamentos e jogos, expondo o atleta gradualmente a cenários cada vez mais desafiadores", explica Cecília Aquino, fisioterapeuta esportiva associada à Sonafe Brasil - Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física.

Nos últimos meses, Neymar passou a postar com mais frequência fotos e vídeos ao lado da filha e da namorada, inclusive tendo levado elas e alguns familiares ao treino do Al Hilal, seu atual clube.

As imagens fofas da bebezinha, que completou 1 ano no mês passado, tem chamado a atenção dos seguidores e fãs do atleta, e também rendendo centenas de memes, destacando que o lado 'família' de Neymar é um propósito de levar o Brasil ao hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

"Ficar tanto tempo fora impacta o atleta de várias formas. Fisicamente, ele perde ritmo de jogo, resistência específica do esporte e a força muscular necessária para a alta performance. Psicologicamente, a confiança no corpo pode ser um desafio, especialmente em esportes de contato, como o futebol. Além disso, ele pode sentir mais pressão para retornar rapidamente ao nível esperado, o que pode gerar ansiedade. Por outro lado, o tempo de recuperação bem conduzido e respeitado proporciona uma oportunidade para fortalecer áreas do corpo que suportam o joelho, o que pode minimizar riscos futuros", pontua a Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte que é pós-graduada em Fisioterapia Traumato-ortopédica e Fisiologia do Exercício, com mais de 20 anos de atuação no futebol.

Mas nem tudo foram flores na vida do craque brasileiro. Neste período, mais precisamente em julho, ele reconheceu a paternidade daquele que seria sua terceira filha, fruto de uma relação com a modelo e influenciadora Amanda Kimberly.

Outro caso em andamento, surgido em agosto, tem a ver com mais uma paternidade: a modelo húngara Gabriella Gaspar afirma que espera um filho do jogador, de uma relação que teria acontecido ainda em 2013, quando a seleção brasileira jogou na Bolívia. Um exame de DNA já foi feito para confirmar a veracidade, ainda sem resultado.

Fora de campo, Neymar continua com um outro recorde e considerado uma referência no campo dos negócios. Ele continua sendo o jogador brasileiro com o maior número de patrocinadores, 14 no total, alguns deles presentes há muitos anos, desde as Copas de 2014 e 2018.

São eles Above, Red Bull, We Pink, Replay, Skims, Tropicool, Campline, Plarium, Epic Games, Pokerstars, Blaze, Konami, Mondelez e Aspire Academy, além da Puma, fornecedora de material esportivo. Neymar também conta com seu Instituto próprio, o Neymar Jr.

Para especialistas em marketing esportivo, a construção de carreira de Neymar com as marcas é sólida por varios motivos.

"Neymar é um canhão de audiência e engajamento, é um talento dentro de campo e fora dele, e seu modo de viver acaba atraindo o público de alguma forma. Vemos várias marcas querendo conversar com a sua comunidade, por isso precisamos entender que os atletas, atores e outros perfis de influenciadores são grandes canais de comunicação", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

"Neymar é muito mais do que um jogador de futebol – ele é uma personalidade global que desperta atenção em todos os momentos da vida. Seja pelo encanto de suas jogadas em campo, pelas polêmicas que o cercam ou, mais recentemente, pela rotina tranquila ao lado da família e sua recuperação. O mais relevante, no entanto, é que a marca Neymar permanece em alta. Essa capacidade de se manter relevante, independentemente do contexto, é o que o posiciona como um dos maiores ativos do marketing esportivo no mundo. Ele continua sendo uma referência, não apenas pelos feitos esportivos, mas pelo impacto que exerce na cultura e na indústria", analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Neymar é um ídolo pra nova geração. Isso, por si só, é valioso para as marcas que querem se associar a ele. Como brasileiros, torcemos incondicionalmente, apoiamos, temos mais empatia com aqueles que levam o nome do Brasil mundo afora. De forma mercadológica, é legal observar também que muitas dessas marcas que patrocinam o Neymar estão atreladas ao lifestyle e à rotina dele, como RedBull e Pokerstars, por exemplo. Os números não mentem: ele é um atleta acima da média, então, esse ápice - no esporte e no marketing - está longe do fim", analisa Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.

"Jogadores como Neymar fogem também das quatro linhas. O alcance de todas as suas ações e ativações alcançam números impressionantes e devem ser bem explorados. São novos negócios que geram entretenimento e novas fontes de receita. Um olhar estratégico e bem direcionado pode sim trazer diferentes oportunidades para diversas marcas que tenham interesse em explorar tudo que gira em torno de uma celebridade como o Neymar", analisa Artur Mahmoud, diretor de negócios da End to End, agência que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.