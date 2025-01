Já dizia o ditado: "o bom filho a casa torna". Na tarde do último domingo, 19, Neymar Jr. aceitou a proposta do Santos Futebol Clube — time no qual começou a carreira como jogador — para retornar ao clube. Agora só falta a rescisão oficial do contrato com o Al Hilal.

Com um vínculo válido até meados de 2025 e um montante de cerca de 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 400 milhões) pendente a receber, Neymar busca uma solução que o permita se desligar do clube saudita sem abdicar da quantia devida, mas já revelou que está disposto a abrir mão da quantia bilionária para voltar ao Santos.

Vale lembrar que o contrato do craque com o Al Hilal contava com salário no valor de 320 milhões de euros (R$ 2 bilhões, na cotação atual). O valor da remuneração de Neymar no Santos não foi divulgado, mas os detalhes contratuais já foram acertados. O time paulista ofereceu ser parceiro do jogador e abriu a negociação para uma futura SAF, na qual o investimento e a gestão seriam responsabilidade do pai de Neymar.

O acordo com o Santos, que prevê a volta do atacante por um período inicial de seis meses — com possibilidade de extensão até a Copa do Mundo de 2026 —, está praticamente definido. No entanto, as negociações com o Al-Hilal podem se estender até o fim de janeiro, já que o pagamento da dívida precisa ser ajustado.

Entre as alternativas discutidas, está o parcelamento do valor pendente ao longo dos próximos meses, algo que pode viabilizar a saída de Neymar sem maiores impasses.

De volta às origens

Desde a semana passada, a situação do craque começou a ganhar novos contornos. Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus revelou que Neymar não fazia parte de seus planos no Campeonato Saudita, e citou dificuldades do jogador em acompanhar o ritmo intenso dos treinamentos.

Isso abriu caminho para que o Santos agisse rápido: o clube produziu um vídeo narrado por Pelé, no qual foram apresentados argumentos emocionais e esportivos para que o jogador retornasse ao time que o revelou ao futebol mundial.O material, direcionado ao pai e empresário do jogador, emocionou o estafe de Neymar e reforçou o desejo mútuo de um reencontro histórico.

A diretoria santista mantém a calma enquanto aguarda a resolução do caso, e acredita que Neymar poderá disputar o Campeonato Paulista assim que as pendências com o Al-Hilal forem resolvidas.