"Ney em alto-mar": veja quanto custa as cabines no cruzeiro de Neymar

O atacante Neymar anunciou na última segunda-feira um cruzeiro temático, com nome e slogan fazendo referências ao craque. Por mais que seja um programa tentador, quem quiser aproveitar quatro dias em alto-mar terá de desembolsar, no mínimo, R$ 5 mil.

"Estou muito feliz com esta grande festa para celebrar a vida e poder dividir com as pessoas um pouco de todas as coisas que me divertem ao lado dos meus familiares e amigos" conta o jogador.

Quem participar do cruzeiro, que garante entretenimento durante as 72 horas do passeio, poderá aproveitar cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro. A presença de Neymar, familiares e amigos do craque no navio também foi confirmada.

Qual é o preço das cabines no navio de Neymar?

Os preços dos quartos estão no primeiro lote e variam se o cômodo será duplo, triplo ou quádruplo. O mais barato é o quarto interno sem janela para quatro pessoas, onde o interessado terá de pagar 12x de R$ 358,33, mais R$ 860 de taxas, totalizando R$ 5.159.

Esse valores vão subindo gradativamente até chegar à cabine externa com varanda, que é o local mais caro do navio e custa R$ 7.265. Este cômodo dá direito à TV interativa, Wi-Fi, telefone, cofre e minibar, além de um sofá e um guarda-roupa.

O trajeto do passeio começa na cidade natal de Neymar, em Santos, no dia 26 de dezembro, com saída prevista às 18h. De lá, o navio parte para o litoral sul carioca, parando em Búzios, e retorna para o ponto da partida, no dia 29 de dezembro deste ano.