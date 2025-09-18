Esporte

Newcastle x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Partida entre Newcastle e Barcelona é válida pela UEFA Champions League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13h51.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre Newcastle e Barcelona acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 16h, no Estádio St James' Park, em Newcastle, na Inglaterra, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O jogo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

O Newcastle vem de um início irregular na Premier League, mas chega confiante após vencer o Wolverhampton no último final de semana. Atualmente, a equipe ocupa a 10ª posição no Campeonato Inglês, com cinco pontos em quatro rodadas. Já o Barcelona, vice-líder do Campeonato Espanhol, está invicto na temporada e chega embalado para o confronto.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Newcastle e Barcelona hoje pela UEFA Champions League?

O jogo entre Newcastle e Barcelona, às 16h, terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo entre Newcastle e Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida online através do HBO Max.

Prováveis escalações

Newcastle (técnico: Eddie Howe):

  • Pope
  • Trippier
  • Schar
  • Botman
  • Livramento
  • Joelinton
  • Bruno Guimarães
  • Tonali
  • Elanga
  • Woltemade
  • Gordon

Barcelona (técnico: Hansi Flick):

  • García
  • Koundé
  • Araújo
  • Cubarsí
  • Martin
  • Pedri
  • Casadò
  • Raphinha
  • Fermín
  • Rashford (Yamal)
  • Lewandowski
Acompanhe tudo sobre:Barça – FC BarcelonaFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 18 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Bolívar x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Botafogo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

River Plate x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Mais na Exame

Negócios

Fim do inverno? Por que as startups brasileiras receberam R$ 300 milhões em 10 dias

Inteligência Artificial

CrowdStrike negocia compra da Pangea Cyber por US$ 260 milhões para fortalecer segurança em IA

ESG

Descarbonização gera lucros: 80% das empresas globais já colhem benefícios financeiros, revela BCG

Tecnologia

China encerra investigação antitruste contra o Google e foca em medidas contra a Nvidia