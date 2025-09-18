Newcastle x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

A partida entre Newcastle e Barcelona acontece nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 16h, no Estádio St James' Park, em Newcastle, na Inglaterra, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O jogo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

O Newcastle vem de um início irregular na Premier League, mas chega confiante após vencer o Wolverhampton no último final de semana. Atualmente, a equipe ocupa a 10ª posição no Campeonato Inglês, com cinco pontos em quatro rodadas. Já o Barcelona, vice-líder do Campeonato Espanhol, está invicto na temporada e chega embalado para o confronto.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Newcastle e Barcelona hoje pela UEFA Champions League?

O jogo entre Newcastle e Barcelona, às 16h, terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo entre Newcastle e Barcelona hoje?

Você pode assistir à partida online através do HBO Max.

Prováveis escalações

Newcastle (técnico: Eddie Howe):

Pope

Trippier

Schar

Botman

Livramento

Joelinton

Bruno Guimarães

Tonali

Elanga

Woltemade

Gordon

Barcelona (técnico: Hansi Flick):