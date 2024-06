New York City FC x Orlando City SC: onde assistir e horári

O New York City FC enfrenta o Orlando City SC nesta sexta-feira, 28, às 20h30, no Yankee Stadium, em Nova York. A partida é válida pela Rodada 28 do MLS e terá transmissão na Apple TV.

Atualmente na 12ª posição da Conferência Leste, o New York City FC busca se recuperar na competição após uma série de resultados inconsistentes. O time enfrenta um adversário forte, o Orlando City SC, que está na 3ª colocação da mesma conferência e vem de uma sequência positiva de vitórias, buscando se consolidar ainda mais no topo da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do New York City FC x Orlando City SC hoje pelo MLS?

O jogo desta sexta-feira, 20h30, entre o New York City FC e Orlando City SC terá transmissão ao vivo na Apple TV.

