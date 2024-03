Netflix vai transmitir luta entre Jake Paul e Mike Tyson em julho; veja o que esperar

A Netflix anunciou que irá transmitir em 20 de julho a luta entre Jake Paul, e Mike Tyson. O combate irá acontecer no AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys.

Paul, que ficou conhecido por interpretar Dirk na série Bizaardvark, do Disney Channel, virou um youtuber de sucesso e há quatro anos embarcou na carreira de boxeador. profissional. Até o momento, ele venceu nove das 10 lutas que disputou, com seis nocautes contra adversários pouco ilustres, incluindo vários artistas de artes marciais mistas e um colega youtuber.

Sua única derrota foi no ano passado para Tommy Fury, o meio-irmão menos talentoso do campeão dos pesos pesados da WBC, Tyson Fury. Sua luta mais recente foi no último sábado, quando derrotou o boxeador profissional Ryan Bourland.

"Minha meta é me tornar um campeão mundial, e agora tenho a chance de provar meu valor contra o maior campeão dos pesos pesados do mundo, o homem mais malvado do planeta e o boxeador mais perigoso de todos os tempos. É hora de colocar Iron Mike para dormir", escreveu Paul no X, antigo Twitter.

"Iron" Mike Tyson foi campeão mundial incontestável dos pesos pesados de 1987 a 1990. Ele se aposentou em 2005 após vencer 50 lutas, 44 por nocaute. Sua última luta foi uma exibição em novembro de 2020 contra Roy Jones Jr, considerada um empate.

"Estou muito ansioso para entrar no ringue com Jake Paul no AT&T Stadium em Arlington, Texas", disse Tyson, que estava na plateia na Arábia Saudita no ano passado quando Paul perdeu para Fury. "Ele cresceu significativamente como boxeador ao longo dos anos, então será muito divertido ver o que a vontade e a ambição de um 'garoto' podem fazer com a experiência e a aptidão de um GOAT. É um momento que será muito emocionante de assistir, já que eu o iniciei em sua jornada no boxe na luta contra Roy Jones e agora planejo finalizá-lo." Paul fez sua segunda luta profissional no evento Tyson x Jones, nocauteando o ex-jogador da NBA Nate Robinson.

Ainda não se sabe se o combate Tyson x Jones será classificado como profissional ou exibição, especialmente devido à idade de Tyson, que completará 58 anos em julho. Jake Paul tem 27. Os detalhes ainda precisam ser aprovados pelo Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas, que regulamenta o boxe no estado.

Será o terceiro evento esportivo transmitido ao vivo pelo gigante do streaming. Em novembro do ano passado, a plataforma mostrou um evento que unia golfe e automobilismo. No último fim de semana houve o Netflix Slam, partida de tênis entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, em Las Vegas.