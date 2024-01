Netflix entra de vez nas transmissões esportivas ao vivo e paga mais de R$ 24 bilhões em evento

A Netflix parece disposta a entrar de vez no mundo das transmissões esportivas ao vivo ao fechar um acordo de US$ 5 bilhões (R$ 24,7 bilhões) para a exibição de um dos principais programas de luta livre dos Estados Unidos, o Raw da WWE (World Wrestling Entertainment). O acordo começa a valer a partir de 2025 e será válido pelos próximos dez anos. Além do país norte-americano, Canadá e América Latina são citados como eventuais contemplados; o Brasil não foi citado.

Um primeiro movimento do canal de streaming em transmissões esportivas ao vivo começou em novembro de 2023, com a exibição do Netflix Cup, que reuniu atletas de duas séries esportivas existentes em seu catálogo: do golfe, por meio da Full Swing, e Fórmula 1, envolvendo a Drive to Survive. O evento está marcado para acontecer no dia 14 de novembro, no Wynn Golf Club, em Las Vegas.

"A Netflix é mais um player importante que enxerga o esporte como uma maneira de alavancar seus negócios, desta vez nas transmissões ao vivo. Apesar de ainda tímido, é um movimento interessante e que vai competir com outras empresas que entraram forte neste modelo, casos de Apple TV e Amazon", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

O World Wrestling Entertainment tem uma produção semanal de quatro programas voltados para a luta livre, com seus eventos transmitidos pelo pay-per-view. O acordo contratual com a Netflix não prevê custo adicional aos seus assinantes.

O principal objetivo da plataforma de streaming, que até então contava com um extenso catálogo de filmes e séries esportivas, é passar a competir com outras empresas nas transmissões esportivas ao vivo.

“Em um mundo de disputa pela atenção e após medirem o sucesso da aceitação do tema esporte na plataforma, era questão de tempo a entrada da Netflix nas transmissões esportivas ao vivo. Ainda que estejam começando com uma propriedade pensada para essa estreia e criada dentro de casa, é possível entender que trata-se de mais um passo da Netflix para em breve disputar direitos esportivos de competições renomadas de outros esportes”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Os movimentos de concorrentes também explica o novo posicionamento da empresa. A razão por procurar competições de menor porte tem a ver com os cuidados da empresa com investimentos exorbitantes, visto que o número de assinantes não cresceu neste último ano. Por outro lado, a Netflix não quer se ver atrás na concorrência com outros players do setor, casos da Apple TV+, que passou a transmitir MLB e MLS, da Amazon Prime Video, que detém os direitos da NFL e NBA, e também da Paramount+, que passou a exibir a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana no Brasil.

"Apesar do WWE ser mais entretenimento do que propriamente um esporte, isso mostra que a Netflix está investindo além da música e de outros tipos de conteúdo ao vivo. E pode ser um sinal de que a plataforma vai passar a brigar por direitos das grandes competições", aponta Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let's Goal.

Em seu catálogo, a Netflix possui uma extensa lista de séries, como Cristiano Ronaldo, Neymar: O Caos Perfeito, The English Game, Club de Cuervos, Apache: A Vida de Carlos Tevez, Sunderland Até Morrer, Juventus: Prima Squadra, Brasil 2002: Os Bastidores do Penta, Contigo, Guerrero, Naomi Osaka: Estrela do Tênis, além de filmes e documentários como Diego Maradona, Pelé, Santo Time, O Divino Baggio, O Time da Redenção e o O Caso Figo.