Necaxa, time mexicano, tem uniforme novo em homenagem a Seu Madruga, do Chaves; confira

O time mexicano Necaxa anunciou, nesta quarta-feira, que o uniforme para a temporada do ano que vem tem um homenageado muito especial: Seu Madruga, um dos protagonistas do clássico do humor mexicano, o seriado Chaves, interpretado pelo ator Ramón Valdés, que morreu em 1988. O personagem era um torcedor fanático do clube. Em um dia, as camisas esgotaram no site da marca oficial, a Prima.

Através das suas redes sociais, os "Rayos", como são conhecidos, que em 2023 completam 100 anos desde a sua fundação, revelaram a camisa nova, que foi limitada inicialmente a 1.000 peças. "Coisa boa, linda e bem feita. Com todo o amor para o nosso fã número um, 'Monchito', apresentamos o novo uniforme alternativo dos Rayos", escreveu o clube, na legenda de um vídeo em que o Seu Madruga aparece ouvindo as partidas do Necaxa no rádio.

— Dizem que quem permanece no coração não vai embora. E eu nunca saí —, disse o personagem, antes da camisa ser revelada.