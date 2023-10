NBA Station: conheça projeto social da maior liga de basquete do mundo

A NBA, considerada a marca esportiva mais poderosa do mundo, se destaca ano após ano por diversos aspectos. Além de produtos oficiais e patrocínios, a marca que completa 10 anos no Brasil, tem investido em projetos sociais no país.

Em parceria com as ONGs Gerando Falcões e Instituto Manda Ver, a NBA inaugurou, nesta segunda-feira, 16, sua mais nova quadra no bairro de Vergel do Lago, em Maceió. O novo espaço é parte da plataforma NBA Station, iniciativa da liga que visa reformar quadras e deixar legados pelo país.

Com a quadra presente na comunidade, a liga organizará uma variedade de eventos e programação para aspirantes a jogadores, fãs e famílias nas quadras. A NBA e Gerando Falcões ofertarão aulas de basquete semanais e gratuitas para as crianças da região e também disponibilizarão materiais esportivos com selo de qualidade NBA.

Os professores locais serão capacitados por meio da plataforma Jr. NBA e terão acesso a um conteúdo que conta com participação de grandes ícones do basquete mundial como Oscar, Janeth, Hortência, Guilherme Giovannoni, Alex Garcia, Magic Paula, Anderson Varejão entre outros.

Em entrevista para a EXAME, Arnon de Mello, vice-presidente da NBA na América Latina, destacou que o projeto visa estar mais próximo do público que acompanha a NBA. "Esse projeto é para comemorar os 10 anos de NBA Brasil. Com as quadras, a gente consegue ficar ainda mais próximo dos nossos fãs, principalmente os mais jovens. Com nossas parcerias locais, conseguimos trazer instrução do basquete para as comunidades", destacou.

Projeto em Maceió

A comunidade de Vergel é uma das primeiras do país a ser impactada pela iniciativa Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), projeto que visa reestruturar as favelas para promover uma transformação focada na melhoria da qualidade de vida de seus moradores. A colaboração com a NBA tem como principal objetivo ampliar a presença do basquete em Favelas 3D de todo o Brasil.

“O esporte compõe uma das pétalas da mandala do Favela 3D, nossa principal iniciativa para derrotar a pobreza e empoderar a população que mora nas favelas do Brasil. Estamos muito felizes em unir os nossos esforços com a potência que representa a NBA, pois sabemos que a partir desta parceria de sucesso, iremos transformar de forma positiva a vida das pessoas impactadas”, afirma Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões.

O design do local foi desenvolvido em colaboração dos artistas Cainã e Gelin, que tiveram como maiores inspirações os maiores símbolos locais: barco e pescador que representam a maior fonte de renda da comunidade, a pesca do sururu- A região de Vergel do Lago é muito conhecida pela cadeia produtiva do sururu (pesca e venda) e pelo trabalho das marisqueiras da região

"A NBA Brasil sempre teve um desejo grande de construir uma plataforma de responsabilidade social. Tivemos muitas conclusões internas e conseguimos com a parceria da Gerando Falcões, chega pra construir essa plataforma. No momento, temos mais um projeto em andamento em São Paulo, no bairro de Ferraz de Vasconcelos. Nosso objetivo é cuidar de crianças e jovens e levar o basquete até aonde geralmente não chega", disse Victor Szepiloviski, gerente de Desenvolvimento de Basquete da NBA no Brasil.

NBA Station em São Paulo

No mês de junho a NBA inaugurou no Parque Estadual Villa-Lobos, em São Paulo, a primeira quadra deste projeto e que até o momento já impactou milhares de pessoas. O projeto foi em parceria com a startup portuguesa Hoopers, que deu nova cara ao parque.

“O Brasil é um dos mercados com maior potencial de crescimento no mundo. A base de fãs triplicou nos últimos anos e saiu de 20 milhões em 2013 para mais de 60 milhões agora em 2023. A Hoopers chega ao Brasil justamente para isso, preencher essa alta demanda dos fãs e praticantes do basquete”, afirma André Costa, CEO da Hoopers.

“Vivemos um momento extremamente importante para a NBA aqui no Brasil, com mais de 46 milhões de brasileiros declarados fãs da liga no país. Temos uma parceria estratégica com a Hoopers, que nasce a partir da nossa parceria com o Arena Hub, e estamos muito contentes de saber que uma startup portuguesa aterrissa em território nacional trazendo essa expertise para conseguir realizar as reformas de quadra”, complementa Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Mercado da NBA no Brasil

Com o aumento de fãs no país, a NBA nunca esteve tão presente no Brasil como agora. O escritório da liga no Brasil abriu 27 lojas em sete estados. São Paulo lidera com nove localidades, seguido pelo Rio de Janeiro, com quatro propriedades. Paraná possui três estabelecimentos, Rio Grande do Sul tem dois, enquanto Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina abriram um negócio cada.

“É uma bola de neve. As audiências aumentam, os produtos são mais procurados e as franquias crescem. Hoje há muita demanda no Brasil em torno da NBA e a tendência é aumentar nas próximas temporadas. O basquete sempre foi tradicional no país, perdeu espaço para o vôlei, mas agora recuperou o posto de segundo esporte do brasileiro com a força que ganhou a liga norte-americana por aqui”, comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo.

A parceria entre NBA e Brasil alcançou um novo patamar após a inauguração de um parque temático em Gramado, no Rio Grande do Sul, na metade de abril. O NBA Park é o maior parque da liga no planeta, com quadra oficial, restaurante, loja, e muitas atrações de entretenimento. O local tem capacidade para 4.000 pessoas.

“Um complexo desta magnitude atrai turismo não só do Brasil, mas também de todos os países vizinhos. A Argentina, por exemplo, também é apaixonada pelo basquete e pela NBA e deve levar visitantes em peso. O NBA Park afeta diversas áreas e impulsionará a receita da região de Gramado e do Rio Grande do Sul. É mais um grande projeto para fidelizar fãs e conquistar futuros consumidores”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Para cada uma das partidas das finais, a NBA organizará um enorme evento na NBA House. Novamente foi montada uma grande estrutura no Shopping Eldorado, com capacidade para 3.000 pessoas, e terá diversas atrações, como DJ, grupo de dança, games e stands de parceiros como Popeyes, Helmann’s, Gatorade, Camisa 23, Budweiser, Ruffles, Sadia, entre outros.