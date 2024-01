NBA: Morre o ex-jogador Dejan Milojević, auxiliar dos Warriors, aos 46 anos

Uma notícia triste e repentina atingiu a NBA nesta quarta-feira: Dejan Milojević, auxiliar técnico do Golden State Warriors, morreu nesta tarde, aos 46 anos, em Salt Lake City, no estado de Utah. Ele estava internado desde a noite de terça, quando passou mal durante um jantar da equipe. Em comunicado, a franquia esclareceu que ele sofreu um infarto.

Milojević deixa a esposa Natasa e dois filhos, Nikola e Masa. Ele estava em sua terceira temporada como auxiliar de Steve Kerr nos Warriors. Em 2022, foi campeão da NBA com a franquia.

— Estamos devastados. É um golpe chocante e trágico para todos nos Warriors e um momento de dificuldade para família, amigos e todos nós que tivemos o prazer incrível de trabalhar com ele. Além de um ótimo técnico, Dejan era um dos seres humanos mais belos e positivos que eu já conheci. Alguém que trazia alegria e luz todos os dias com sua paixão e energia — lamentou Kerr.

A equipe estava em Salta Lake City para enfrentar o Utah Jazz nesta quarta-feira. A partida foi adiada pela NBA.

Milojević é ex-jogador, antigo pivô com longa carreira no basquete da Sérvia e nas seleções de seu país. Fez parte do elenco da Iugoslávia (Sérvia e Montenegro) que conquistou o Eurobasket em 2001.

Na Sérvia, treinou o Mega Basket por oito anos, onde comandou Nikola Jokic, hoje estrela da NBA, em seus primeiros anos no esporte. Também treinou o Budućnost, de Montenegro, por uma temporada, antes de se juntar à comissão técnica de Steve Kerr nos Warriors em 2021.

"A NBA está de luto pela morte de Dejan Milojevic, um amado colega e querido amigo para muitos na comunidade do basquete. Além de ter sido campeão em 2022, em sua primeira temporada com os Warriors, e ter sido mentor de alguns dos melhores jogadores do mundo, teve uma carreira internacional premiada e era um treinador de destaque na Sérvia. Nossas condolências a sua esposa e filhos e aos Warriors nesse momento trágico", disse Adam Silver, comissário da NBA, em comunicado.