NBA: Kevin Durant se junta a Lebron e Jordan e assina contrato vitalício com a Nike

Bicampeão da NBA, Kevin Durant assinou nesta sexta-feira um acordo vitalício de patrocínio com a Nike, juntando-se às lendas Michael Jordan e LeBron James com tal contrato. Durant e a Nike, que assinaram primeiro acordo em 2007, quando Durant era um novato na NBA, anunciaram o acordo no site da Boardroom.

“É uma verdadeira honra estar no jogo para sempre com a Nike”, postou Durant nas redes sociais.

O ala-pivô americano de 34 anos, que foi negociado do Brooklyn para o Phoenix no início desta temporada, teve uma média de 29,1 pontos por jogo nesta temporada e ajudou o Suns a chegar à segunda rodada dos playoffs da NBA. Eles abrem uma série melhor de sete contra o Denver neste sábado.

A parceria da Nike com Durant levou a 15 lançamentos de calçados exclusivos e outro em andamento, com a fabricante de roupas apoiando as iniciativas de basquete de base de Durant, incluindo a reforma de quadras em bairros carentes em todo o mundo. O novo acordo dará continuidade a essas obras.

"Quando assinei pela primeira vez com a Nike, não poderia imaginar até onde iríamos nessa parceria", disse Durant em um comunicado. "Fizemos um trabalho incrível de forma criativa e filantrópica. Viajamos pelo mundo juntos e construímos um negócio que durará para sempre. Estou animado com o futuro e honrado por estar em rara companhia neste negócio."

Carreira de Durant

Durant ganhou títulos da NBA com o Golden State Warriors em 2017 e 2018, sendo nomeado o jogador mais valioso (MVP, da sigla em inglês) das finais da NBA, sendo 13 vezes All-Star e o MVP da temporada regular em 2014.

Durant também foi membro das últimas três equipes de medalhas de ouro olímpicas como parte das coleções americanas de estrelas da NBA.

"Como um dos melhores jogadores de basquete do mundo, Kevin Durant tem sido uma parte importante da família Nike nos últimos 16 anos", disse o vice-presidente executivo de marketing esportivo da Nike, John Slusher. "Estamos ansiosos para continuar a servir a próxima geração de atletas juntos."