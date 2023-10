NBA: James Harden deixa Philadelphia 76ers e acerta com LA Clippers, diz jornal

Uma grande troca envolvendo o Philadelphia 76ers e o LA Clippers surpreendeu o mundo do basquete na manhã desta terça-feira. Segundo o repórter Adrian Wojnarowski, da ESPN, os Sixers aceitaram mandar o armador James Harden, de 34 anos, para o time de Los Angeles em troca de quatro jogadores e algumas escolhas no Draft.

A equipe da Philadelphia vai receber Marcus Morris, Nicolas Batum, Roberton Covington, KJ Martin e diversas escolhas de draft. Por outro lado, além de Harden, os Clippers vão poder contar com PJ Tucker e Filip Petrusev

James Harden não vivia seus melhores dias no 76ers. Na semana passada, o astro tentou viajar junto da equipe para a estreia na temporada da NBA contra o Milwaukee Bucks, mas foi impedido por um segurança no embarque do avião. A franquia afastou o armador depois de sua ausência na pré-temporada.

Relação estremecida com o Sixers

Tudo começou no final da última temporada, quando Harden esperava receber um valor pela renovação de contrato com o 76ers, mas o montante foi recusado pela diretoria. Dias depois, o armador declarou o interesse em se transferir para o Los Angeles Clippers. O impasse nas negociações também irritou o camisa 1.

O clima esquentou ainda mais quando, em agosto deste ano, Harden não poupou críticas a Daryl Morey, dirigente do Philadelphia 76ers. O armador gravou um vídeo no qual foi direto ao acusar o general manager de ser mentiroso e afirmar que não tem qualquer intenção de ficar na franquia.

Com toda essa novela, Harden ainda não jogou nenhuma partida na atual temporada. Desta forma, segundo a ESPN, a expectativa é de que o armador faça sua estreia já com o uniforme dos Clippers, na terça à noite contra o Orlando Magic.

No time de Los Angeles, Harden fará parceria Kawhi Leonard e Paul George, além de Russel Westbrook, com quem já atuou no Oklahoma City Thunder e no Houston Rockets. Os Clippers e Sixers vêm discutindo uma negociação com Harden desde julho e finalmente concluíram um acordo na madrugada de segunda-feira.