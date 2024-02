NBA: após estar vencendo por 14 pontos no último quarto, Warriors levam virada dos Clippers

Parecia que a noite seria de Stephen Curry e do Golden State Warriors, mas um colapso no último quarto fez com que uma vantagem que chegou a ser de 14 pontos fosse dilapidada e o Los Angeles Clippers — já com a exclusão do técnico Tyronn Lue e do astro Paul George no fim da partida — virasse a partida e saísse vitorioso em San Francisco.

Um dos destaques negativos da noite dos Warriors foi Klay Thompson, em partida novamente muito abaixo do esperado, em que marcou apenas 12 pontos. Mesmo assim, o time de Oakland começou bem, abrindo uma vantagem já ao fim do primeiro quarto (30-23) e mantendo no intervalo (59-52). Em noite inspirada de Curry (que anotou 41 pontos), os Warriors fechariam o terceiro quarto em 97 a 86.

Depois disso, no entanto, o jogo desandou para Curry e companhia. Mesmo com as ausências de Paul George (que tinha boa atuação, mas acabou deixando a partida após a sexta falta) e do técnico Tyronn Lue (ejetado após segunda falta técnica), os Clippers contaram com um último quarto inspirado dos "coadjuvantes" Normam Powell e Amir Coffey e viraram o jogo a três minutos do fim, segurando a vantagem e fechando o placar em 130 a 125.

Em Boston, um surpreendente Payton Pritchard liderou o ataque verde com 28 pontos, enquanto Jayson Tatum marcou 20 pontos, sete rebotes e nove assistências. Jaylen Brown, que será reserva no All-Star Game de domingo, foi afastado devido a uma contusão no ombro, assim como Al Horford devido a um desconforto no pé esquerdo.

Os Celtics já tinham uma vantagem de 36 pontos (68-32) no intervalo, o que lhes permitiu preservar também o letão Kristaps Porzingis (15 pontos) na segunda parte devido a um desconforto no tornozelo. A atuação ofensiva dos Nets foi fraca, com apenas dois jogadores marcando dois dígitos. Um deles Mikal Bridges, que ficou com apenas 10 pontos.

Com a sexta vitória seguida, os Celtics evitaram que outro time em grande forma se aproximasse deles, o Cleveland Cavaliers, que sofreu até o fim para vencer o Chicago Bulls por 108 a 105. Os Cavs regressaram assim ao caminho das vitórias depois do revés de segunda-feira em casa frente ao Philadelphia 76ers e agora somam 18 vitórias nos últimos 20 jogos.

O armador Donovan Mitchell, também reserva do All-Star, liderou o ataque local com 30 pontos e 7 assistências, enquanto o armador Coby White se destacou pelos Bulls com 32 e 4.

Em mais um dos 13 jogos desta quarta-feira, o Miami Heat permaneceu inspirado apesar das ausências de Jimmy Butler e Terry Rozier e derrotou o Philadelphia 76ers por 109 a 104. O pivô, também All-Star, Bam Adebayo dominou ambas as partidas pelo Miami com 23 pontos e 14 rebotes, enquanto o novato mexicano-americano Jaime Jáquez Jr. fez 12 pontos e nove rebotes saindo do banco.

Em uma das melhores atuações da noite, o israelense Deni Avdija quebrou seu recorde de pontuação da carreira com 43 pontos, e ainda somou 14 rebotes, o que não conseguiu evitar a derrota do seu Washington Wizards para o New Orleans Pelicans por 133 a 126.

Veja os resultados da NBA de quarta-feira