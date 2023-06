Nas redes sociais, Manchester City goleia Inter com ampla maioria de seguidores

Manchester City e Inter decidem no sábado, 10, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, quem será o campeão europeu da temporada 2022/23. Fora de campo, contudo, os ingleses vencem por goleada quando o tema são as principais redes sociais do momento. Os ingleses possuem mais público em todas as mídias.

A principal diferença entre eles está no Youtube, ferramenta que serve para o compartilhamento de vídeo, onde a discrepância chega a ser quase seis vezes maior. Enquanto os ingleses possuem 6,23 milhões de inscritos, os italianos contam com 1,13 milhão.

Seguidores no Instagram

No Instagram, plataforma utilizada para compartilhamento de imagens e vídeos, a diferença segue brutal. Os Citizens têm quatro vezes mais seguidores do que o adversário. Os ingleses somam 44,3 milhões de seguidores contra apenas 9,4 milhões dos italianos. Já no Twitter, que oferece a possibilidade dos fãs acompanharem atualizações sobre os clubes, o número sobe para cinco vezes mais (16,1 milhões contra 3 milhões).

“A Premier League reúne os clubes mais valiosos do mundo e o próprio Manchester City encabeça a lista. Com sua estratégia deliberada de internacionalização, o City Football Group vem trabalhando há anos sua presença nos diversos continentes através da aquisição de clubes e também amealhando fãs nas redes sociais, esforço que explica tal diferença entre os dois finalistas da Liga dos Campeões”, afirmou Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports, reforça o coro: “O futebol inglês possui a melhor e mais rentável liga do mundo. A gestão profissional e estratégica da liga e de alguns clubes ingleses cria diferenciais que refletem nos resultados financeiros, bem como no número de seguidores nas redes sociais. Vale lembrar que as transmissões do futebol inglês, desde a década de 70, se faz presente nos países asiáticos”.

Os bons números e a vantagem do City sobre a Inter também são vistos no TikTok (18,8 mi a 10 mi), Facebook (47,1 mi a 31,6 mi) e no LinkedIN (137 mil a 111 mil).

“A Inter de Milão é um clube tradicional, esportivamente mais até do que o próprio City, mas está longe de ter atualmente um “time sensação”, como é o caso dos ingleses. Para os italianos, que também são um celeiro de grandes craques ao longo de décadas, performar bem em competições como a Liga dos Campeões, oferecer conteúdos exclusivos e frequentes, e vez ou outra contratar atletas que deem retorno dentro e fora das quatro linhas é de suma importância para continuarem crescendo sua base digital”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing e patrocínio esportivo.

Salviano explica que o crescimento das redes sociais aconteceu ao mesmo tempo em que a Premier League se tornou a principal competição nacional de clubes e isso contribuiu para que os grandes times ingleses ganhassem mais popularidade em relação aos seus principais concorrentes na Europa. “No caso específico do Manchester City, o clube passou a ser o bicho papão inglês com a chegada de Pep Guardiola e de grandes craques midiáticos na última década, como Kevin De Bruyne e Erling Haaland. Além da torcida e simpatia pelo clube, o grande engajamento em torno destes atletas mais famosos faz com que o ecossistema digital do Manchester City se torne uma potência ainda maior”, finaliza.