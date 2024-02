Napoli x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Napoli e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 17h, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália .A partida é pelas oitavas de final da Champions League e terá transmissão ao vivo do TNT e HBO Max.

Após vencer pelo Italiano no fim de semana, o Napoli agora espera repetir a dose na Champions. A equipe encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C com 10 pontos, oito a menos que o Real Madrid.

Já o Barcelona encerrou a fase de grupos na liderança do grupo H com 12 pontos. A equipe chega embalada com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo o Napoli x Barcelona hoje pela Champions League?

Como assistir online o jogo Napoli x Barcelona hoje?

Você pode assistir a partida online através da plataforma de streaming HBO Max.

Provável escalação da Napoli

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Pasquale Mazzocchi; Anguissa, Lobotka e Traorè; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Christensen, Frenkie de Jong e Pedri; Yamal, Vitor Roque e Lewandowski