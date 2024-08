Nacional-URU x São Paulo: onde assistir e horário pela Copa Libertadores

Nacional-URU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 19h, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.

O Nacional chega para este confronto após terminar a fase de grupos na 2ª posição do Grupo H, com 10 pontos, mas vem de uma derrota em sua última partida. O São Paulo, por sua vez, liderou o Grupo B com 13 pontos e está em ótima fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, sendo um dos favoritos ao título.

Onde assistir ao vivo o jogo do Nacional-URU x São Paulo hoje pela Copa Libertadores?

Como assistir online o jogo do Nacional-URU x São Paulo hoje?

