Musiala sofreu fratura na fíbula e ficará afastado 'por um longo período'

O meia-atacante Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda durante as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain, e ficará afastado dos gramados "por um longo período", anunciou o clube alemão neste domingo (6).

Após um choque com o goleiro Gianluigi Donnarumma nos acréscimos do primeiro tempo, Musiala teve que ser substituído no intervalo da partida, vencida pelo PSG por 2 a 0. O jogador de 22 anos "voou de Orlando a Munique neste domingo e passará por cirurgia em breve".

"Esta grave lesão e a ausência prolongada é um verdadeiro choque para Jamal e para todos nós", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, citado em comunicado.

Segundo a imprensa alemã, o tempo de recuperação será de quatro a cinco meses, e Musiala poderá retornar antes da paralisação de fim de ano.

Nos instantes finais do primeiro tempo contra o PSG, Musiala ficou entre o zagueiro Willian Pacho e Donnarumma em uma dividida. O goleiro italiano se atirou na bola, mas caiu sobre a perna do jogador do Bayern, o que provocou a lesão.

"Ele não deveria sair daquela forma. É muito arriscado. Assumiu o risco de machucar o adversário", comentou após a partida o goleiro e capitão do Bayern, Manuel Neuer.

Musiala também ficará de fora das próximas três datas Fifa (setembro, outubro e novembro), quando a seleção da Alemanha jogará pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"A lesão de Jamal é um grande choque para todos nós, principalmente porque ele acabou de voltar depois de uma lesão muscular. Desejamos o melhor para a cirurgia e uma boa e rápida recuperação", comentou o técnico da 'Mannschaft', Julian Nagelsmann, em nota da Federação Alemã de Futebol.