Mundial de Clubes: valor do ingresso para Fluminense x Chelsea é menor do que de sanduíche; entenda

A semifinal do Mundial de Clubes 2025 entre Fluminense e Chelsea, que será realizada no MetLife Stadium, na Filadélfia, teve uma redução expressiva no valor dos ingressos.

Inicialmente, os bilhetes para essa partida custavam cerca de US$ 473,90 (aproximadamente R$ 2.567,80). No entanto, a Fifa reduziu o valor para US$ 13,40 (cerca de R$ 72,61), uma queda de 97,18%.

Esse preço é inferior ao de um sanduíche ou uma cerveja no estádio, vendidos por US$ 15 e US$ 14 (R$ 81,28 e R$ 75,86), respectivamente.

Comparativo com a outra semifinal

Já a outra semifinal, entre PSG e Real Madrid, também marcada para o MetLife Stadium, tem ingressos com preços significativamente mais altos.

Os valores variam entre US$ 199,60 (R$ 1.081,55) e US$ 978 (R$ 5.299,39), mesmo após uma redução de 79,6% em relação ao preço original.

A diferença no valor pode se dar pela maior demanda por esse confronto, considerado um dos mais aguardados do torneio.

Estratégia da Fifa para atrair público

A política de preços dinâmicos adotada pela Fifa tem como objetivo aumentar a presença de torcedores nas arquibancadas, principalmente nas fases decisivas.

Durante a fase de grupos, a média de público foi de 35 mil pessoas por jogo, número que a organização tenta elevar nas semifinais.

Com a drástica redução de preços, a entidade busca evitar arquibancadas vazias em partidas decisivas do torneio.

Onde assistir às semifinais

As semifinais do Mundial de Clubes serão transmitidas ao vivo pela CazéTV, disponível sem custo adicional na plataforma Disney+.

Para os torcedores interessados em acompanhar o jogo entre Fluminense e Chelsea diretamente do estádio, o momento é propício: o custo do ingresso está entre os mais baixos da história recente do torneio.

Enquanto isso, quem quiser ver de perto o duelo entre PSG e Real Madrid precisará investir bem mais — um reflexo do interesse global que envolve esses dois gigantes europeus.