Mundial de Clubes terá duelo entre times brasileiros: saiba quando Palmeiras e Botafogo se enfrentam

A Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025 tem quatro times brasileiros que garantiram suas vagas na competição, que está sendo realizada nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho.

Entre eles, o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que garantiram sua participação após conquistarem as últimas edições da Copa Libertadores. Agora, eles buscam o sonhado título mundial.

O confronto entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final

Um dos grandes destaques do torneio será o confronto entre Palmeiras e Botafogo, marcado para o próximo sábado, 28.

Além dessa partida, o Flamengo enfrenta um adversário ainda a ser definido, enquanto o Fluminense aguardará o vencedor da fase de grupos. O Inter Miami, equipe norte-americana que conta com Lionel Messi, também está presente e terá pela frente o Paris Saint-Germain.

Esse embate chama a atenção pela presença do craque argentino contra seu ex-clube.

Formatos e principais confrontos das oitavas de final

A fase de grupos já definiu os times classificados para as oitavas de final, com os brasileiros mostrando sua força e boas chances de avançar ainda mais na competição.

O torneio segue o formato de mata-mata, com quartas de final, semifinais e a grande final, que promete reunir os melhores clubes do mundo em busca do título.

Confira os principais confrontos das oitavas de final envolvendo times brasileiros:

Palmeiras x Botafogo

Flamengo x 2º colocado do grupo C (Bayern, Benfica ou Boca Juniors)

(Bayern, Benfica ou Boca Juniors) Fluminense x 2º colocado do grupo E (River Plate, Inter ou Monterrey)

Além disso, o Mundial de Clubes 2025 está sendo realizado nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho, com 32 equipes divididas em oito grupos.

O Brasil é o país com maior número de representantes sul-americanos, quebrando a regra tradicional da Fifa que limita a dois times por país, graças aos títulos continentais recentes.

Essa edição do Mundial de Clubes promete ser uma das mais emocionantes da história, com destaque para o duelo de gigantes do futebol brasileiro.