Mundial de Clubes: Palmeiras e Botafogo brigam por vaga nas quartas; veja histórico do confronto

O confronto entre Botafogo e Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes de 2025 está marcado para o próximo sábado, 28, às 13h, no horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Pensilvânia. A partida coloca frente a frente duas equipes brasileiras, com o Palmeiras, de maior valor de mercado, e o Botafogo, que eliminou o time paulista na Libertadores 2024.

Um histórico dos confrontos

Ao longo da história, o Palmeiras possui um retrospecto ligeiramente superior sobre o Botafogo, com mais vitórias em confrontos diretos.

Segundo o site Ogol, foram 108 jogos entre as duas equipes, com 40 vitórias do Palmeiras, 35 empates e 33 triunfos alvinegros. O Palmeiras marcou 158 gols, enquanto o Fogão balançou as redes em 136 oportunidades.

Nos cinco jogos, o Botafogo venceu três vezes, empatou duas e não perde para o Palmeiras desde novembro de 2023.

Data Competição Local/Casa Placar 30/03/2025 Brasileirão Palmeiras 0–0 26/11/2024 Brasileirão Palmeiras 1–3 Botafogo 21/08/2024 Libertadores Palmeiras 2–2 14/08/2024 Libertadores Botafogo 2–1 Botafogo 17/07/2024 Brasileirão Botafogo 1–0 Botafogo

Em termos financeiros, o Palmeiras chega ao confronto como o clube de maior valor de mercado no futebol brasileiro.

Com um valor do elenco estimado entre € 225,25 milhões e € 238,75 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão a R$ 1,3 bilhão), o Verdão lidera a lista de clubes mais valiosos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Seu plantel, uma das maiores potências da América do Sul, é significativamente superior ao do Botafogo, que possui um valor de elenco estimado entre € 129,5 milhões e € 155,85 milhões (R$ 700 milhões a R$ 900 milhões).

Apesar da diferença no valor dos elencos, o Botafogo tem mostrado uma evolução consistente nos últimos anos, impulsionada por investimentos em reforços e uma gestão mais profissional, desde que virou SAF. O clube carioca também se destaca pela crescente força defensiva e pela eficiência em jogos decisivos.

O que esperar do jogo?

O Botafogo apresenta um futebol mais sólido e eficiente, especialmente em confrontos decisivos. Os cariocas têm mostrado uma defesa robusta e um ataque oportuno, com destaques individuais, como o goleador Tiquinho Soares. No Mundial, o time já se destacou em suas performances e chega em alta para enfrentar o Palmeiras.

Por outro lado, o Palmeiras segue sendo um time com muita experiência, especialmente em mata-matas, e a tradição internacional é algo que pode pesar a seu favor. O time de Abel Ferreira, por mais que tenha oscilado em alguns momentos, é tradicionalmente forte e bem estruturado, com uma defesa sólida e um meio-campo capaz de controlar o jogo.

Botafogo : o time chega ao confronto com moral após eliminar o Palmeiras na Libertadores 2024 , além de ter se mostrado eficiente nos jogos mais recentes. A equipe conta com um bom retrospecto recente e um futebol mais confiável.

Palmeiras: o Verdão, com tradicional experiência em competições internacionais, sabe o quanto é importante manter a calma e a solidez em confrontos decisivos. A experiência do elenco e a força da sua gestão tática são fatores cruciais para se impor.

Quem é o favorito?

O Palmeiras tem tradição e um elenco mais valioso, mas o Botafogo, com o retrospecto positivo recente e um futebol mais eficaz, chega com mais confiança para o confronto. A partida será uma verdadeira disputa entre a tradição e a renovação, com ambos os times em busca de um lugar nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Com a ausência de Gregore para o Botafogo, que está suspenso, o time carioca perde um importante pilar defensivo, o que pode ser um fator relevante para o desempenho da equipe. O favoritismo é disputado, mas a moral e o bom momento do Botafogo deixam a partida ainda mais imprevisível.

A disputa promete ser emocionante e equilibrada, com o Palmeiras tentando manter sua autoridade em mata-matas internacionais, e o Botafogo buscando consolidar sua ascensão no cenário global.