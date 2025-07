Mundial de Clubes: onde assistir Real Madrid x PSG, horário e escalações

O Chelsea só está esperando. Já está na final do Mundial de Clubes depois de bater o Fluminense por 2 a 0. No entanto, seu adversário na decisão virá de um confronto pesado: Real Madrid x PSG.

Os franceses estão embalados. Ganharam (e bem) do Bayern de Munique nas quartas de final mesmo com dois homens a menos. Vale lembrar que o time conquistou na última temporada a Liga dos Campeões dando um show contra a Inter de Milão, goleando os italianos por 5 a 0.

Já os merengues estão em processo de reconstrução. Saiu Carlo Ancelotti, agora na seleção brasileira, e chegou Xabi Alonso, ídolo do time madrilenho e do Liverpool (ganhou uma Champions em cada clube). O espanhol vem de um trabalho muito bom em sua estreia como treinador no Bayer Leverkusen, onde interrompeu uma sequência de 11 títulos consecutivos do Bayern de Munique.

Pelo futebol apresentado até agora no Mundial de Clubes, o PSG empolga mais. No entanto, em fases agudas de torneios grandes, os merengues geralmente mostram porque têm 15 Champions League.

Onde assistir ao vivo o jogo PSG x Real Madrid no Mundial de Clubes?

O jogo PSG x Real Madrid terá transmissão ao vivo no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV, às 16h.

Prováveis escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia

Desfalques: Lucas Hernández e William Pacho (suspensos)

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio e Fran Garcia; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Federico Valverde; Arda Güler, Gonzalo García e Vini Jr

Desfalques: Dean Huijsen (suspenso); Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba (lesionados)