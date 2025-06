Mundial de Clubes 2025: onde assistir Palmeiras x Botafogo neste sábado (28)

O Mundial de Clubes da Fifa entra em sua fase de oitavas de final neste sábado, com destaque para o duelo nacional entre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões do Brasileirão.

As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 13h, na Filadélfia.

O Palmeiras terminou na liderança do Grupo A, com cinco pontos, vencendo o Al Ahly e empatando com Porto e Inter Miami. Já o Botafogo terminou em segundo lugar do Grupo B com seis pontos, vencendo o PSG de forma surpreendente, e o Seattle Sounders. Acabou sendo derrotado pelo Atlético de Madrid.

Quem vencer esse duelo de brasileiros vai encarar o vencedor de Benfica e Chelsea nas quartas de final

Onde assistir a Palmeiras x Botafogo pelo Mundial de Clubes

Canais: TV Globo (canal aberto) e SporTV (canal fechado)

TV Globo (canal aberto) e SporTV (canal fechado) Streaming: DAZN (streaming), Globoplay (streaming) e CazéTV (Youtube)

Rival nas quartas

Ainda no sábado, o Benfica vai pegar o Chelsea às 17h em Charlotte.

O Benfica terminou em primeiro lugar do Grupo C com sete pontos, vencendo Bayern de Munique e Auckland City, e empatando com o Boca Juniors. Já os ingleses ganharam do Los Angeles e do Esperance, no Grupo D. O vencedor desse duelo pega ou Palmeiras ou Botafogo na próxima fase.

Os demais confrontos das oitavas de final

Domingo, 29 de junho

13h: Paris Saint-Germain x Inter Miami

17h: Flamengo x Bayern de Munique

Segunda-feira, 30 de junho

16h: Inter de Milão x Fluminense

22h: Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira, 1 de julho