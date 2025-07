Mundial de Clubes: Fluminense e Al Hilal estão nas quartas; saiba onde assistir e horários dos jogos

O Mundial de Clubes da Fifa apresentou grandes surpresas na segunda-feira, 30, com eliminações inesperadas para favoritos europeus. Após os classificados Palmeiras e Chelsea, que avançaram no sábado, 28, e PSG e Bayern de Munique, que garantiram suas vagas no domingo, 29, a segunda-feira foi marcada por um cenário de reviravoltas.

O Fluminense destronou a Inter de Milão, atual vice-campeão da Europa, garantindo uma vaga histórica nas quartas de final. Com isso, o time brasileiro se tornou o segundo representante do país a seguir na competição.

Mas o maior choque da jornada foi a eliminação do Manchester City. Esperado para enfrentar o Fluminense, o time de Pep Guardiola foi superado pelo Al Hilal, que venceu por 4 a 3 na prorrogação, em uma das partidas mais emocionantes da competição.

Quais times estão nas quartas de final?

Sexta-feira, 4 de julho

Fluminense x Al Hilal, às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando

Palmeiras x Chelsea, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Sábado, 5 de julho

PSG x Bayern, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Ainda faltam dois jogos para fechar as oitavas de final. Nesta terça-feira, 1º de julho, Real Madrid e Juventus se enfrentam às 16h, seguidos por Borussia Dortmund e Monterrey, às 22h. Os vencedores desses confrontos terão a chance de se enfrentar nas quartas, no sábado, em Nova Jersey.

Onde assistir aos jogos?

Todos os jogos do Mundial têm transmissão ao vivo pela CazéTV, no Disney+, no SporTV e na Rede Globo.