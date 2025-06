Mundial de Clubes: Flamengo vence Espérance e assume liderança do Grupo D; Chelsea é próximo desafio

O Flamengo iniciou sua trajetória no Mundial de Clubes com uma vitória segura sobre o Espérance de Tunis, vencendo por 2 a 0. A partida, realizada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, demonstrou o controle absoluto do time brasileiro, que não deu chances para os tunisianos e ficou com a liderança do Grupo D.

A equipe de Filipe Luís se impôs desde o início, dominando a posse de bola e controlando o ritmo do jogo. Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar após um bom trabalho coletivo no primeiro tempo. O Flamengo continuou superior, mas encontrou dificuldades com a defesa compacta do Espérance, que teve apenas uma finalização no gol durante a primeira etapa, sem maior perigo.

Na volta para o segundo tempo, o Espérance tentou melhorar sua performance, aproveitando erros do Flamengo. No entanto, Luiz Araújo, com um golaço após assistência de Jorginho, selou a vitória para o time brasileiro, ampliando a vantagem e garantindo os três pontos importantes para a classificação.

Com o resultado, o Flamengo lidera o grupo com 3 pontos, superando o Chelsea, que também venceu por 2 a 0, mas com mais cartões amarelos. A próxima partida contra os ingleses, marcada para sexta-feira, será decisiva para definir o líder do grupo e garantir a vaga nas oitavas de final. Se o Flamengo vencer e houver empate no jogo entre Espérance e Los Angeles FC, a equipe de Filipe Luís carimba seu passaporte para a próxima fase.

