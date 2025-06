Mundial de Clubes: Fifa fez pagamentos para os clubes na última sexta; saiba quando será o próximo

Na última sexta-feira, 27, a Fifa realizou os primeiros pagamentos da Copa do Mundo de Clubes, distribuindo valores aos times de acordo com seu desempenho na fase de grupos.

Com base no pilar de participação e no pilar de desempenho esportivo, os clubes receberam valores proporcionais às fases em que avançaram e aos resultados conquistados, como vitórias e empates.

Os próximos pagamentos acontecerão de acordo com o avanço de cada equipe nas etapas seguintes do torneio.

Pagamentos realizados

Os valores pagos foram divididos entre as equipes que se mantiveram no torneio e as eliminadas, com base no desempenho de cada uma. A fase de grupos teve premiação fixa de US$ 15,2 milhões pela participação.

Já o desempenho esportivo, com US$ 2 milhões por vitória e US$ 1 milhão por empate, garantiu aos clubes valores adicionais. As equipes eliminadas também receberam os valores devidos de acordo com seus desempenhos.

Próximos pagamentos

O próximo pagamento ocorrerá em 15 de agosto de 2025, quando a Fifa realizará o pagamento final dos saldos de clubes eliminados na fase de grupos.

Já o 30 de setembro de 2025 será a data final para os pagamentos restantes a todos os clubes participantes, incluindo os que avançaram para as fases seguintes.

Cronograma de pagamentos