Mundial de Clubes: em busca da final, Renato Gaúcho muda escalação pela sexta vez no campeonato

Pela sexta vez no Mundial de Clubes, o Fluminense terá uma nova escalação na semifinal contra o Chelsea que acontecerá nesta terça-feira, 8, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O técnico Renato Gaúcho fará sua sexta mudança de escalação em seis jogos na competição, mantendo a característica de ajustar o time conforme o adversário e as circunstâncias do torneio.

Desfalques forçam mudanças

Desta vez, o treinador não poderá contar com o zagueiro Freytes e o volante Martinelli, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Para substituí-los, as opções mais prováveis são Ignácio, na defesa, e Facundo Bernal, no meio-campo.

Outra possibilidade é a entrada de Hércules entre os titulares, já que o jogador teve boas atuações nas partidas anteriores. Renato também estuda mudar o esquema tático, com a volta à linha de três zagueiros ou ajustes no meio e no ataque. O atacante Canobbio também pode ganhar chance como titular.

Renato Gaúcho demonstrou confiança no grupo: “Quem entrar no lugar dos suspensos manterá o ritmo da equipe”. Os cartões serão zerados após a semifinal, o que elimina o risco de suspensão por acúmulo na final.

Próximo desafio

A partida contra o Chelsea está marcada para as 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium. O vencedor enfrentará quem passar do confronto entre Real Madrid e PSG, que se enfrentam na outra semifinal, na decisão do Mundial, marcada para o dia 13 de julho.

Será o jogo mais importante do Fluminense desde a final da Libertadores de 2023.