Mundial de Clubes: competição com Flamengo e Real Madrid será transmitida pela Globo e CazéTV

A Rede Globo anunciou nesta segunda-feira, 16, que irá transmitir o Mundial de Clubes da Fifa na TV aberta. A competição acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, no Marrocos. A competição foi transmitida pela TV Bandeirantes em 2021.

Flamengo, Real Madrid e outros cinco times disputam o título de melhor clube do mundo. A emissora carioca se comprometeu em transmitir a semifinal do Flamengo e a final do torneio, mesmo que o time brasileiro não esteja nela. O SporTV vai transmitir todas as partidas da competição. O site GE transmite ao vivo e de graça as partidas do Flamengo e a final.

Além da TV Globo, o Mundial de Clubes será transmitida pela CazéTV, canal do Youtube e Twitch do streamer Casimiro Miguel. Na Copa do Mundo do Catar, Casimiro transmitiu 22 jogos e bateu o recorde de visualizações em uma live, durante Brasil x Croácia, com 6,9 milhões de usuários.

Campeão da Libertadores de 2022, o Flamengo entra na competição apenas na semifinal e enfrentará o vencedor de Wydad Casablanca x Al Hilal.

Calendário do Mundial de Clubes

Primeira fase - 1º de fevereiro

16h - Al Ahly x Auckland City – Sportv, Globoplay, ge e Cazé TV

Segunda fase - 4 de fevereiro

11h30 - Wydad Casablanca x Al Hilal – sportv, Globoplay, ge e Cazé TV

– sportv, Globoplay, ge e Cazé TV 14h30 - Seattle Sounders x Vencedor de Al Ahly x Auckland City – sportv, Globoplay, ge e Cazé TV

Semifinal 1 - 7 de fevereiro

16h - Flamengo x Vencedor de Wydad Casablanca x Al Hilal – Globo, sportv, Globoplay, ge e Cazé TV

Semifinal 2 - 8 de fevereiro

16h - Real Madrid x Vencedor de Seattle Sounders x Al Ahly ou Auckland City – sportv, Globoplay, ge e Cazé TV

Disputa do terceiro lugar - 11 de fevereiro

12h30 - Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2 – TV Globo (apenas se o jogo for do Flamengo), sportv, Globoplay, ge e Cazé TV

Final - 11 de fevereiro

16h - Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 – TV Globo, sportv, Globoplay, ge e Cazé TV

