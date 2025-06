Mundial de Clubes 2025: veja quais times brasileiros têm vaga garantida nas quartas de final

O Mundial de Clubes da FIFA 2025, que está sendo disputado nos Estados Unidos, já tem pelo menos um time brasileiro garantido nas quartas de final. O Flamengo foi o primeiro clube nacional a assegurar sua vaga na fase eliminatória ao terminar como líder do Grupo D, superando Chelsea, Espérance de Tunis e Los Angeles FC.

Além do Flamengo, outros três times brasileiros — Palmeiras, Botafogo e Fluminense — seguem na briga para avançar às oitavas de final. O Palmeiras já garantiu a liderança do Grupo A, enquanto o Botafogo está próximo de confirmar sua vaga no Grupo B.

O Fluminense ainda precisa confirmar sua classificação no Grupo F, mas mantém boas chances de avançar.

Possíveis confrontos de brasileiros nas oitavas e quartas de final

O chaveamento do mata-mata prevê confrontos que podem colocar brasileiros frente a frente já nas oitavas, como o duelo entre Palmeiras e Botafogo. Além disso, há a possibilidade de um clássico carioca nas quartas de final entre Flamengo e Botafogo, caso ambos avancem.

Calendário das fases finais do Mundial de Clubes 2025

As oitavas de final começam no dia 28 de junho, seguidas pelas quartas de final nos dias 4 e 5 de julho. A competição reúne 32 equipes, divididas em oito grupos, com os dois melhores de cada chave avançando para o mata-mata, que promete ser disputado e emocionante.

Com a presença de grandes clubes do futebol mundial, o Mundial de Clubes 2025 mantém o Brasil como um dos protagonistas na busca pelo título mundial.

A fase eliminatória do Mundial de Clubes 2025 está agitando o futebol brasileiro, com destaque para os duelos entre times nacionais.