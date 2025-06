Mundial de Clubes 2025: veja quais foram os times eliminados na fase de grupos

O Mundial de Clubes 2025, realizado nos Estados Unidos, conta com 32 equipes divididas em oito grupos de quatro times cada.

A fase de grupos, iniciada em 14 de junho, define os 16 clubes que avançam às oitavas de final, com os dois primeiros colocados de cada grupo seguindo para o mata-mata, que começará em 28 de junho.

Essas equipes enfrentaram dificuldades em seus grupos, como o River Plate, que venceu o Urawa Red Diamonds, mas não somou pontos suficientes diante de Monterrey e Inter de Milão, terminando em terceiro no Grupo E.

O Boca Juniors, no Grupo C, empatou partidas importantes, mas não conseguiu ultrapassar Benfica e Bayern de Munique, que avançaram. O Atlético de Madrid, no Grupo B, ficou atrás de Paris Saint-Germain e Botafogo.

Formato da competição e times classificados

O formato do torneio prevê que, após a fase de grupos, os classificados disputam as oitavas de final em jogos eliminatórios, seguindo para quartas, semifinais e final, marcada para 13 de julho.

Clubes tradicionais como Palmeiras, Flamengo, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester City estão entre os classificados para a próxima fase.

Veja todos os times que já foram eliminados: