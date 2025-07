Mundial de Clubes 2025: veja os valores dos elencos de Fluminense e Chelsea

A bola vai rolar pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O Fluminense, a grande surpresa do torneio até aqui (eliminou a vice-campeã da Europa, Inter de Milão, nas quartas), vai encarar o Chelsea, que deixou pelo caminho o Palmeiras, nesta terça-feira, às 16h.

Se no campo o duelo promete ser equilibrado, como será que é a disputa entre as folhas salariais? Daí, os ingleses vencem por goleada.

Valor dos elencos

Nesse quesito, a disparidade do Flu com seu adversário das semifinais é enorme. Os Blues, segundo o Transfermakt, têm um time avaliado em R$ 6,6 bilhões - o quarto elenco mais caro do torneio, perdendo apenas para Real Madrid, Manchester City e PSG. Desses, Real e PSG seguem vivos e se enfrentam na outra semifinal da competição.

O Flu, vale lembrar, era considerado o "patinho feio" dos times brasileiros (além do Tricolor das Laranjeiras, estiveram no torneio Botafogo, Flamengo e Palmeiras). A equipe comandada por Renato Gaúcho é aquela com o menor valor de elenco entre clubes de nosso país, segundo dados do Transfermarkt. São R$ 530 milhões - apenas o 19º entre os 32 que começaram a Copa do Mundo de clubes.

O time brasileiro com maior valor de elenco é o Palmeiras - R$ 1,62 bilhão.

Antes da bola rolar pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a discussão era a suposta diferença técnica e financeira entre os times brasileiros e europeus. No campo, não vimos um abismo, tanto que o Fluminense deixou pelo caminho Inter de Milão e Al-Hilal (que eliminou o poderoso Manchester City nas oitavas).

Confira o ranking completo dos times mais valiosos

Clube Valor (em €) Valor (em R$) Real Madrid 1,33 bilhão 8,52 bilhões Manchester City 1,31 bilhão 8,40 bilhões PSG 1,06 bilhão 6,79 bilhões Chelsea 1,03 bilhão 6,60 bilhões Bayern de Munique 903,5 milhões 5,79 bilhões Inter de Milão 739,8 milhões 4,74 bilhões Juventus 631,7 milhões 4,05 bilhões Atlético de Madrid 508,5 milhões 3,26 bilhões Borussia Dortmund 477,9 milhões 3,06 bilhões Benfica 363,5 milhões 2,33 bilhões Porto 345,9 milhões 2,22 bilhões Palmeiras 252,55 milhões 1,62 bilhão Flamengo 221,35 milhões 1,42 bilhão RB Salzburg 175,5 milhões 1,12 bilhão Botafogo 163,2 milhões 1,05 bilhão Al-Hilal 154,33 milhões 989,26 milhões River Plate 114,2 milhões 732,02 milhões Boca Juniors 86,43 milhões 554,02 milhões Fluminense 82,65 milhões 529,79 milhões Monterrey 71,5 milhões 458,32 milhões Inter Miami 66,18 milhões 424,21 milhões Pachuca 55,95 milhões 358,64 milhões Seattle Sounders 51,75 milhões 331,72 milhões Al-Ahly 47,95 milhões 307,36 milhões Al-Ain 46,49 milhões 298,00 milhões LAFC 45,98 milhões 294,73 milhões Mamelodi Sundowns 35,25 milhões 225,95 milhões Espérance 20,35 milhões 130,44 milhões Urawa Red Diamonds 19,85 milhões 127,24 milhões Wydad 18,29 milhões 117,24 milhões Ulsan 14,90 milhões 95,51 milhões Auckland City 4,58 milhões 29,36 milhões

Campanha dos times

Até o momento no torneio, o Fluminense tem 2 empates, 3 vitórias, 8 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Chelsea teve 4 vitórias, 1 derrota, 12 gols feitos e 5 sofridos.

Na campanha, o Chelsea enfrentou dois brasileiros: na fase de grupos, perdeu para o Flamengo por 3 a 1. Nas quartas de final, bateu o Palmeiras por 2 a 1.