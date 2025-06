Mundial de Clubes 2025: veja agenda de jogos desta segunda (30) e chaveamento dos times

Depois de um final de semana intenso no Mundial de Clubes da Fifa, com o Flamengo eliminado pelo Bayern de Munique e o Botafogo pelo Palmeiras, é a vez do Fluminense entrar em campo para tentar um espaço nas quartas de final.

O Tricolor carioca encara o Inter de Milão no Bank of America Stadium, na cidade de Charlotte às 16h (de Brasília).

Acontece hoje também jogo entre Manchester City, de Pep Guardiola, e Al-Hilal no Camping World Stadium, em Orlando, às 22h.

Os vencedores dos dois confrontos se encontram nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Veja os jogos desta segunda, 30:

Inter de Milão x Fluminense - Bank of America Stadium, Charlotte - 16h

Manchester City x Al-Hilal -Camping World Stadium, Orlando - 22h

Confira o chaveamento dos clubes no mata-mata: