Mundial de Clubes 2025: veja agenda de jogos desta quarta (25) e a tabela de classificação dos times

A terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes 2025 começou na segunda, 23. Nesta quarta, 25, novos jogos continuam movimentando o torneio, com grandes equipes disputando as vagas para as próximas fases.

Ontem o Bayern perdeu para o Benfica e enfrentará o Flamengo nas oitavas. Já o Auckland empatou com o Boca Juniors e o resultado ficou em 1 x 1.

O Espérance perdeu de 0 x 3 para o Chelsea, enquanto o LAFC empatou de 1 x 1 com o Flamengo.

Hoje o Mamelodi Sundowns enfrenta o Fluminense às 16h. Confira a agenda de jogos e a classificação atualizada dos grupos:

Próximos jogos decisivos da Copa do Mundo de Clubes

A agenda de jogos da terceira rodada já começa a definir os classificados para as oitavas de final. Veja os jogos desta quarta, 25:

Grupo E

22h: Internazionale x River Plate

22h: Urawa Red Diamonds x Monterrey

Grupo F

16h: Borussia Dortmund x Ulsan HD

16h: Mamelodi Sundowns x Fluminense

Tabela de classificação dos times

Confira a classificação atualizada dos grupos:

Grupo A

Time P J V E D GP GC SG % Palmeiras 5 3 1 2 0 4 2 2 55 Inter Miami 5 3 1 2 0 4 3 1 55 Porto 2 3 0 2 1 5 6 -1 22 Al Ahly 2 3 0 2 1 4 6 -2 22

Grupo B

Time P J V E D GP GC SG % Paris Saint-Germain 6 3 2 0 1 6 1 5 66 Botafogo 6 3 2 0 1 3 2 1 66 Atlético de Madrid 6 3 2 0 1 4 5 -1 66 Seattle Sounders 0 3 0 0 3 2 7 -5 0

Grupo C

Time P J V E D GP GC SG % Benfica 7 3 2 1 0 9 2 7 100 Bayern de Munique 6 3 2 0 1 12 2 10 66 Boca Juniors 2 3 0 2 1 4 5 -1 16 Auckland City 1 3 0 1 2 1 17 -16 0

Grupo D

Time P J V E D GP GC SG % Flamengo 7 3 2 1 0 6 2 4 77 Chelsea 6 3 2 0 1 6 3 3 66 Espérance 3 3 1 0 2 1 5 -4 33 Los Angeles FC 1 3 0 0 2 1 4 -3 11

Grupo E

Time P J V E D GP GC SG % River Plate 4 2 1 1 0 3 1 2 66 Internazionale 4 2 1 1 0 3 2 1 66 Monterrey 2 2 0 2 0 1 1 0 33 Urawa Reds 0 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo F

Time P J V E D GP GC SG % Fluminense 4 2 1 1 0 4 2 2 66 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 4 3 1 66 Mamelodi Sundowns 3 2 1 0 1 4 4 0 50 Ulsan 0 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo G

Time P J V E D GP GC SG % Juventus 6 2 2 0 0 9 1 8 100 Manchester City 6 2 2 0 0 8 0 8 100 Wydad Casablanca 0 2 0 0 2 1 6 -5 0 Al Ain 0 2 0 0 2 0 11 -11 0

Grupo H