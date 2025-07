Mundial de Clubes 2025: veja a tabela do campeonato antes da final entre PSG e Chelsea

O resultado do jogo entre Real Madrid e PSG na última quarta-feira, 9, deixou a final do Mundial de Clubes da Fifa em 2025 mais interessante: o time de Mbappé abriu o placar contra os merengues por 4 a 0 e encontra o Chelsea neste domingo, 13.

Os franceses estão embalados. Antes da goleada contra o Real Madrid, ganharam (e bem) do Bayern de Munique nas quartas de final, mesmo com dois homens a menos. Vale lembrar que o time conquistou na última temporada a Liga dos Campeões dando um show contra a Inter de Milão, goleando os italianos por 5 a 0.

O Chelsea, por outro lado, vem em uma trajetória surpreendente no Mundial. Venceu o Fluminense por 2 a 0 nas quartas de final, com folga, e o Palmeiras por 2 a 1, resultado definido nos últimos minutos da partida. Antes do encontro com os brasileiros, marcou goleadas contra o Benfica (4x1) e ES Tunis (3x0). Os Leões colecionam dois títulos na Liga dos Campeões, e se apresentam como um desafio à altura do PSG.

Pelo futebol apresentado até agora no Mundial de Clubes, o PSG empolga mais. E se superar o Chelsea na final, receberá a premiação de US$ 40 milhões.

Veja a tabela antes da final do Mundial de Clubes de 2025

Onde assistir ao vivo o jogo PSG x Chelsea no Mundial de Clubes?

O jogo PSG x Chelsea terá transmissão ao vivo no TV Globo, Sportv, Cazé TV e DAZN, às 16h do próximo domingo, 13.

Prováveis escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé (Barcola)

Desfalques: Pacho e Lucas Hernández (suspensos)

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois, Asencio, Tchouameni e Rüdiger; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Güler, Bellingham e Fran García; Vini Jr. e Gonzalo García (Mbappé)

Desfalques: Dean Huijsen (suspenso)