Mundial de Clubes 2025: veja a premiação milionária que Flamengo e Botafogo ganharam no torneio

Mesmo com as eliminações nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, Flamengo, que perdeu para o Bayern de Munique por 4 a 2 no domingo, e Botafogo, eliminado pelo Palmeiras no sábado por 1 a0, não vão poder reclamar do dinheiro que arrecadaram com a participação no torneio.

O Mundial de Clubes da Fifa, vale lembrar, é o torneio com o maior prêmio já distribuído na história do futebol - algo em torno de R$ 5,5 bilhões.

Quanto o Botafogo ganhou no Mundial de Clubes?

O time de General Severiano esteve no Grupo B ao lado de PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Os cariocas se classificaram em segundo lugar. A simples participação na fase de grupos rendeu ao clube R$ 88,3 milhões. A ida para as oitavas, R$ 41,1 milhões.

Além disso, cada vitória do clube carioca rendeu aos cofres do time R$ 11 milhões. Como o Botafogo venceu dois jogos, R$ 22 milhões a mais.

Ou seja, os cariocas embolsaram no total R$ 151,4 milhões.

Quanto o Flamengo ganhou no Mundial de Clubes

O Rubro-Negro esteve no Grupo D ao lado de Chelsea, Espérance (Tunísia) e Los Angeles. Terminou na primeira colocação com sete pontos.

O Fla ganhou todo o dinheiro que o Botafogo arrecadou e mais R$ 5,48 milhões, pois cada empate da fase de grupos valia isso - os cariocas empataram com o Los Angeles. Então, os rubro-negros ganharam R$ 156,8 milhões por sua participação no torneio.

Os times mais valiosos do Mundial de Clubes

Dos 32 clubes da fase de grupos, o primeiro time brasileiro com elenco mais valioso é o Palmeiras, que apareceu no 12º lugar com R$ 1,6 bilhão, segundo dados do Transfermarkt. O Flamengo vem na sequência, em 13º, com R$ 1,4 bilhão. O Botafogo vem na 15ª posição, com seus jogadores valendo R$ 1 bilhão. Fecha a lista o Fluminense, na 19ª posição, com o time avaliado em R$ 530 milhões.

Para se ter noção do tamanho da disparidade, o elenco mais valioso do torneio é o Real Madrid, que atinge uma cifra de R$ 8,5 bilhões.

Confira o ranking completo dos times mais valiosos