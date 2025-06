Mundial de Clubes 2025 tem prorrogação? O que acontece em caso de empate no mata-mata

As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025 começam neste sábado, 28, com todos os clubes brasileiros ainda na disputa. E com o início do mata-mata, surge uma dúvida comum entre torcedores: em caso de empate no tempo normal, há prorrogação?

A resposta é sim.

Assim como ocorre na Copa do Mundo de seleções, o regulamento da Fifa prevê a disputa de prorrogação nas fases eliminatórias do torneio de clubes.

O que diz o regulamento da Copa do Mundo de Clubes?

Segundo o artigo 14 do regulamento oficial da competição, se uma partida das fases eliminatórias — oitavas, quartas, semifinais ou final — terminar empatada nos 90 minutos, será disputado um tempo extra de 30 minutos, dividido em dois tempos de 15.

Caso o empate persista após a prorrogação, a decisão será nos pênaltis.

Quando jogam os clubes brasileiros nas oitavas?

Três times brasileiros seguem vivos no torneio e entram em campo neste fim de semana nos Estados Unidos: