Mundial de Clubes 2025: reencontros históricos apimentam a fase do mata-mata

A fase do mata-mata do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começa neste sábado, 28, com 32 times que, desde o início do torneio, lutam pelo título entre clubes. Em um torneio de 48 partidas e 144 gols, a competição já viu grandes momentos. Agora, as 16 equipes restantes se preparam para a fase decisiva, prometendo duelos cheios de emoção, com reencontros históricos.

Um dos maiores destaques das oitavas de final será o confronto entre Lionel Messi e o Paris Saint-Germain, seu ex-clube. O astro do Inter Miami CF deixou o Barcelona em 2021 para jogar no PSG, onde atuou em 75 partidas. Caso avance, Messi poderá ter a chance de enfrentar o Real Madrid em uma possível semifinal, marcando o 48º encontro entre ele e o clube espanhol. Além disso, uma possível final poderá trazer um reencontro com o ex-treinador Pep Guardiola.

Outro reencontro esperado é o de Enzo Fernández, do Chelsea FC, com o SL Benfica. O meio-campista argentino, que se destacou pelo clube português antes de se transferir para os Blues, poderá enfrentar ainda o Manchester City nas semifinais, em um duelo repleto de história, incluindo o retorno de Cole Palmer, ex-jogador do City. Já o técnico Bruno Lage, que comanda o Benfica, pode ter o Botafogo, seu ex-clube, como adversário nas quartas de final.

Thiago Silva, do Fluminense FC, também terá pela frente a Internazionale de Milão, time pelo qual jogou por 119 vezes. Caso avance, o zagueiro veterano poderá ainda cruzar com Chelsea e PSG, trazendo mais emoção à sua campanha.

João Cancelo, jogador do Al Hilal, terá pela frente o Manchester City, time que defendeu anteriormente. O lateral-direito já passou por seis clubes que seguem no torneio, o que coloca seu caminho repleto de reencontros. Na sequência, o City pode enfrentar a Inter nas quartas de final, em um duelo especial para o técnico Simone Inzaghi, e o Benfica numa possível semifinal.

No banco de reservas, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, pode se ver frente a frente com o Bayern de Munique, onde conquistou sete títulos em três anos. Esse possível duelo também marcará um reencontro com Vincent Kompany, ex-jogador do City.

Em uma possível final, Dean Huijsen, do Real Madrid, pode reencontrar a Juventus, clube pelo qual jogou antes de se transferir para o time espanhol. Já Thibaut Courtois e Antonio Rüdiger têm a chance de enfrentar o Chelsea, o ex-clube de ambos.