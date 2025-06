Mundial de Clubes 2025: quanto Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense faturaram até agora?

A participação brasileira no Mundial de Clubes da Fifa 2025 já representa um marco financeiro inédito.

Cada clube participante recebe uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (equivalente a R$ 83,6 milhões), independentemente do desempenho na fase de grupos, segundo a Fifa. O valor é creditado antes do início das partidas.

Além do valor fixo, há bonificações variáveis: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate na fase de grupos. Todos os times que se classificaram para as oitavas de final ganharam mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,4 milhões). Já os classificados para as quartas de final ganham mais US$ 13,1 milhões — cerca de 72 milhões de reais.

*A cotação do dólar utilizada nas conversões foi de R$ 5,50